“Este año llegarán 1.5 millones de turistas a Cali”: Stefanía Doglioni, secretaria de Turismo

Este año la ciudad de Cali ha empezado a recuperar el turismo que perdió en el 2020, por la pandemia, y en el 2021 por el impacto que dejó el paro nacional.



Las cifras son alentadoras, sin embargo desde la región se reclama no solo más promoción del destino sino también una oferta organizada que responda a las necesidades de la demanda.



La secretaria de Turismo de Cali, Stefanía Doglioni, expresó que precisamente la ciudad trabaja en esas estrategias orientadas a fortalecer los emprendimientos, de manera que el visitante encuentre una oferta permanente y ampliada.



Según el balance de la funcionaria, las cifras de visitantes a la región evidencian una mejoría frente a 2019, antes de pandemia, comportamiento que espera se consolide en el segundo semestre del año con la temporada de festivales tradicionales que se realizan en la capital del Valle, que mañana celebra su cumpleaños número 486.

Después de la pandemia y el paro ¿cuál ha sido el panorama del turismo en Cali?

Creo que hay que verlo de diferentes maneras, uno sin duda es el panorama de llegada de turistas. En el primer semestre del año siempre es muy bajo, sin embargo, hemos registrado el mejor semestre de la historia de Cali. Al cierre de junio, por ejemplo, tuvimos un total de llegadas de 269.430 turistas, esto es el 10 % más de lo que registramos en el 2019, que es el año con el que nos podemos comparar, antes de la pandemia. Si lo miramos frente al 2021, año en el que se tuvo cerrado el turismo un buen tiempo por el paro, el crecimiento fue del 40 %.



Además de las cifras, otro tema importante es la oferta, hay un interés de muchos emprendimientos de empezar a buscar el turismo como fuente de desarrollo. Vemos, por ejemplo, como emprendedores de la zona rural se acercan a nosotros para buscar ese apoyo. Se ven también desde el fortalecimiento del clúster de experiencias que promueve la Cámara de Comercio.



¿Y cuál es la expectativa para el cierre del año?

La expectativa es muy alta con los eventos propios que se vienen con la temporada de festivales como el Mundial de Salsa, el Petronio Álvarez y la Feria de Cali. Solo estos dos últimos representan más del 70 % de los turistas que vienen en la temporada.



Con el tema de Feria de Cali ya tenemos varias agencias nacionales que la quieren empaquetar, asimismo, están aumentando las reservas para el Petronio.



Vamos a traer una periodista de Estados Unidos que tiene un programa que se llama Afrolatino Travel, ella hará dos capítulos del Petronio. Esto porque hemos notado un alto porcentaje de turistas de Estados Unidos que vienen a nuestro festival.



Este año proyectamos que visiten Cali alrededor de 1,5 millones de turistas, de los cuales unos 150 mil serían internacionales.

El turismo en el Eje Cafetero crece a muy buen ritmo, pero no se percibe los mismo con Cali, cuando la región tiene mucho que ofrecer...

Creo que hay que hablar de dos temas. Primero, la inversión, estamos incentivando a que aquí la gente le apueste al turismo. En Cali y en la zona rural casi no hay glampings, que es una tendencia actual y que están ofreciendo otras regiones, Pero se está empezando. Por ejemplo, hemos conocido cerca de Cristo Rey, el colectivo de Mujeres de la Montaña que ya empezaron con una iniciativa, también hay un proyecto, bien interesante, que ojalá se logre consolidar de 10 cabañas.



¿De qué depende la inversión del privado? Pues de unas condiciones de mercado y estamos trabajando para que estas se den y efectivamente el privado diga: voy abrir este emprendimiento.



Pero también hay que pensar en otro tema y es apostar a la calidad. Más que la cantidad de turistas es el ticket que dejan en la la capital del Valle, es decir, el gasto que hacen cuando están en la ciudad.



Usted habla de la necesidad de que los emprendedores del sector se arriesguen e inviertan, ¿por qué somos tan temerosos para iniciar un emprendimiento?

Yo creo que nos falta es ‘cacarear’ lo que se hace, tanto por parte del sector privado como público. Por ejemplo, cuando Colombina llegó a Walmart salió en los medios, fue noticia, destacando a una empresa del Valle que tiene este logro, eso es positivo. Tenemos esa falencia que hay que superar.



Nosotros vamos a sacar un proyecto de promoción de la ciudad y lo estamos presentando a Fontur, que es el Fondo de Turismo, para duplicar los recursos, ese es el trabajo que tenemos que hacer.



Por otro lado, vamos a lanzar en una semana, una iniciativa que no es pública, que es de los privados y que se llama ‘los tours regulares’. Cuando uno viaja a un lugar y se mete en cualquier plataforma encuentra información de las ciudades. Cali no está en esas plataformas.

Los empresarios de turismo son muy pequeños y temen que si se unen a estas plataformas y no logran una demanda suficiente, pues van a perder plata.



Entonces empezamos a hacer consultorías con estas personas para ayudarlos. Acabamos de presentar el Consultorio Turístico Solar del Río, un espacio de asistencia técnica que busca contribuir en el mejoramiento de la competitividad turística. Ya tenemos 5 emprendimientos que lanzaron sus tours regulares y ahora queremos visibilizarlos.



De pronto ¿faltan más incentivos para que esos emprendedores del sector no tengan ese miedo?

Creo que se están haciendo las tareas, estamos trabajando en varias cosas. En términos de promoción vimos que no tenemos una página de turismo, no de la Secretaría, sino de turismo. Todos las ciudades en el mundo tienen, por ejemplo, barcelona.travel, Medellín.travel. Ahora nosotros tenemos la primera versión de visitcali.travel y se avanza en el proceso de posicionamiento de este sitio.



Asimismo, estamos trabajando desde el lado de la oferta . A veces decimos venga a Cali a ver las 562 especies de aves y luego el turista se pregunta y a dónde voy. Por eso estamos haciendo unas convocatorias específicas para poder darle esa información, trabajar en ese primer paso que es posicionar las fincas de La Leonera, La Elvira, en general, las fincas de avistamiento de aves porque necesitamos conectar al turista con el emprendimiento.



Yo no le digo venga acá a bailar salsa, tengo que decirle venga a estos sitios. A estos emprendedores los estamos formando.

También estamos trabajando con los touroperadores, buscando innovación. Una de las agencias más grandes del país les compra a dos agencias en Cali, pero estas no ofrecen nada diferente. Entonces con estas dos agencias buscamos que elaboren un mejor portafolio de la ciudad.



¿Cuáles son esos tours regulares que lanzarán al mercado?

Hay uno de salsa que lo programan de lunes a domingo y la persona sale con uno, con dos o con tres turistas. Ahora está sorprendida de que le ha ido muy bien.



Se va a lanzar otro que va más enfocado a la naturaleza, donde también se incluye el Valle. Tendrá, por ejemplo, salida una vez a la semana a Pico del Loro, a San Cipriano y a la Vuelta de Occidente.



Otro es el city tour clásico de ciudad, en el que hay una mezcla entre salsa y patrimonio. Y estamos trabajando mucho con los colectivos de la comuna 20, tenemos varios que ya hacían turismo, otros que con ese apoyo técnico que les dimos empezaron a hacerlo. Uno de los chicos tiene un tour todos los domingos, vamos a tener dos colectivos que van a lanzar recorridos los domingos y otros los sábados.



También tenemos el gastrotour, es un emprendimiento maravilloso, la gente reserva y el recorrido es a pie por San Antonio con clases de alfeñiques.



Para que todo esto funcione Cali tiene que atraer turistas, en el pasado se creó Buró, pero se cuestiona que esto no ha funcionado...

Creo que es importante mencionar lo siguiente, cuando empieza la pandemia los más afectados fueron los eventos, se acabaron por un gran tiempo y esa era la razón de ser del Buró. Este año está empezando a retomar lo que hacía antes de pandemia, como todos se tuvieron que reinventar y, por un periodo de tiempo, no se le apuntó a los eventos.

Ahora está tomando este enfoque y está trabajando con Desarrollo Económico en la estrategia de los eventos.



¿Hay nuevas inversiones en Cali en materia turística?

Hace poco tuvimos una muy buena noticia de una cadena que es un hostal de lujo, creo que hay 4 en Colombia, que están muy interesados. En el sector se habla de que el Hyatt, que quería abrir antes de la pandemia, ahora estaría interesado en retomar el proyecto.



El concepto de lujo ha cambiado hacia uno de exclusividad y experiencias únicas como el glamping, la ciudad sí aguanta más inversión hotelera, pero debemos enfocarnos en la diversificación, hoteles glamping o boutique que son pequeños, pero con otras experiencias.



A propósito

Se estima que en Cali hay 1791 empresas prestadoras de servicios turísticos que tienen Registro Nacional de Turismo.



Sin embargo, esta clasificación deja por fuera muchos proveedores del sector, por ejemplo, las escuelas de salsa, las fincas de avistamiento de aves, que según la Secretaría de Turismo, reciben una cantidad importante de turistas.



“Solo el Museo de la Salsa, que queda en el barrio Obrero, recibe entre 400 y 500 personas mensuales. Esto no tienen RNT, entonces estos emprendimientos no están contados”, dijo Stefanía Doglioni, secretaria de Turismo.



En el 2018 esta entidad hizo un estudio de caracterización del sector que mostró que había 89.000 empleos generados conexos al turismo. Mientas que si se contaban solo los que tenía el Registro Nacional de Turismo, la cifra bajó a 11.000 empleos.