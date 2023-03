Estas son las medidas de seguridad en la capital del Valle para el clásico entre Deportivo Cali y América

En la noche del viernes, 24 de marzo, la Alcaldía de Cali realizó una mesa técnica con todos los organismos de control y seguridad del Estado, para evaluar todas las medidas de seguridad que se tomarán debido al clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América.



En la reunión encabezada por el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, se evaluaron las medidas que se desplegarán en el área metropolitana de Cali, para garantizar el orden público y el cumplimiento de las normas durante el este fin de semana, en el que se jugará el clásico del fútbol vallecaucano, en el estadio Palmaseca, ubicado en el corregimiento de Rozo.



Primero, las autoridades anunciaron que el domingo, 26 de marzo, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del lunes, 27 de marzo.



Además, las autoridades implementarán varios puestos de control en puntos como el Paso del Comercio, en las avenidas principales y en lugares donde habitualmente hay venta y consumo de licor, realizarán inspecciones en los establecimientos donde las personas ven los partidos de fútbol.



De igual forma, informaron que será cerrado el Túnel Mundialista y el hundimiento frente al Comfandi El Prado, desde el domingo 26 de marzo, a las 5:30 p.m. hasta la medianoche.



El Ejército Nacional estará en algunos puestos de control realizando requisas, verificando antecedentes, evitando el tránsito del parrillero hombre y la tenencia y uso de armas de fuego, traumáticas y cortopunzantes.



El secretario de Seguridad y Justicia enfatizó sobre la importancia del buen comportamiento ciudadano durante este fin de semana: "Queremos invitar a todos los caleños e hinchas a tener un buen comportamiento, a que se viva el fútbol en paz. Esta es una fiesta del deporte y así tiene que vivirse no solo en el estadio, sino también en Cali y en todo el departamento".