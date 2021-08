Estas son las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cali ante las movilizaciones del 7 de agosto

Con el fin de prevenir actos que puedan alterar el orden público durante las movilizaciones convocadas por sectores sociales para este sábado, 7 de agosto, la Alcaldía de Cali adoptó una serie de medidas que se dieron a conocer este viernes.



Las disposiciones quedaron contenidas en el decreto número 4112.010.20.0539, expedido por el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, este jueves.



"El llamado y la invitación es que la fiesta patria de este sábado, sea una manifestación de educación y folclor", indicó el secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler Parra, quien fue el encargado de leer la norma.



Las autoridades decretaron que quedará prohibida la circulación de volquetas y demás vehículos de transporte terrestre automotor de carga desde las 6:00 p.m. de este viernes, 6 de agosto, hasta las 8:00 a.m. del domingo, 8 de agosto.



También estarán prohibidos el transporte y disposición de escombros en vías públicas, inmuebles y lotes particulares, así como el transporte de cilindros de gas y mudanzas, en el mismo horario.

En el decreto, las autoridades también extendieron hasta el 10 de agosto la vigencia en la ciudad del pico y cédula y la ley seca (esta última rige entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m.).

El decreto también amplía la restricción para la circulación de parrillero hombre de 14 años de edad o más, "hasta tanto se expida el acto administrativo especial que regula la medida".



De igual manera, en la norma se prohíbe expresamente el porte de todo tipo de arma contundente, cortocontundente, cortopunzante, punzante y similares que puedan causarle lesión o daño a la vida e integridad de las personas.



Las autoridades mantendrán el Puesto de Mando Unificado, que se instaló este viernes a las 4:00 p.m., de manera permanente (24 horas, 7 días de la semana), y solo se desactivará conforme lo disponga el secretario de Seguridad, esto teniendo en cuenta las circunstancias de orden público en la ciudad.

Fuerza pública disponible

El secretario de Seguridad indicó que se tiene una amplia cantidad de uniformados en la ciudad con el fin de evitar alteraciones del orden público durante la jornada.



"Hay más de 5.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional, trabajando de manera coordinada con más o menos 2.000 hombres del Ejército Nacional y un refuerzo de 1.800 hombres de la Policía Nacional que se encuentran con la fuerza disponible en diferentes lugares de la ciudad", dijo Soler.



Sin embargo, enfatizó: "esperamos no haya que utilizarlos, que no sea nada más que la Policía comunitaria y la Policía del cuadrante lo que tengamos".



El funcionario indicó además que se dispondrán de 810 uniformados para evitar cualquier alteración en el estadio olímpico Pascual Guerrero, teniendo en cuenta que se llevará a cabo este sábado el encuentro América vs. Once Caldas.



Cabe resaltar que se trata de un piloto, teniendo en cuenta que desde marzo del año pasado no se realizan partidos con público en el escenario, por cuenta de la pandemia de covid-19. El aforo será del 25 %.