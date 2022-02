Esperanza Gómez pidió a la Alcaldía de Cali rectificar señalamiento en su contra

Esperanza Gómez, la reconocida actriz de contenido para adultos, pidió a la Alcaldía de Cali aclarar la información que asegura que ella estaría vinculada a una obra que, al parecer, se está realizando sin licencia en la Avenida Sexta, norte de la ciudad.



La solicitud de Esperanza se da luego de que Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Municipal, anunciara que había pedido a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control adelantar controles a a las obras del establecimiento 'Diamond Girls' porque, según dijo, la construcción no tendría los permisos requeridos.



Según manifestó Barreras en su solicitud, que compartió a través de redes sociales, Esperanza Gómez estaría vinculada a la agencia de modelaje que adelanta la construcción de la obra, afirmación que fue negada por la actriz por medio de un comunicado compartido en Twitter.



"Hemos solicitado a la Subdirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Seguridad ejercer el control a la obra sin licencia que adelanta Esperanza Gómez @diamondgirlsco. Los pórticos de la Av Sexta son un valor arquitectónico que debe ser protegido", indicó Barreras.

Hemos solicitado a la Sudirección de Inspección y Vigilancia de @SeguridadCali @Dranguet ejercer el control a la obra sin licencia que adelanta @EsperanzaGomez @diamondgirlsco en la Av. Sexta. Los pórticos de la Av. Sexta son un valor arquitectónico que debe ser protegido pic.twitter.com/WBpDl4dG8v — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) February 15, 2022



Al respecto, Esperanza negó ser la propietaria de la obra y, además, explicó que desde hace más de tres meses ella no tienen ningún tipo de vinculación o contrato con las personas responsables de esta. Por lo cual, solicitó a la Administración Municipal y al Director de Planeación Municipal rectificar la información divulgada.



"Causa curiosidad como se emite una denuncia ciudadana y la misma no se acompaña de ninguna clase de prueba - más allá de la percepción subjetiva de un tercero-, máxime cuando no existe una respuesta de fondo de la entidad gubernamental encargada de este tipo de trámites", manifestó la actriz.



Esperanza no solo reprochó que se haya divulgado la situación sin antes haber corroborado cuál era su actual relación con el establecimiento, sino que además, recalcó que requiere que se elimine la información publicada en Twitter y se esclarezca la información aportada por Barreras.



"Cualquier manifestación que busque lesionar o causar perjuicio a mi hora y afecte mi reputación, será puesta en conocimiento de las autoridades competentes y defendida de manera acérrima.

Por todo lo anterior le solicito sea removido este tuit y rectificada la información brindada a la ciudadanía Caleña y al país", precisó.