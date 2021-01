Cali es la ciudad del país donde menos interés hay por vacunarse ante el covid-19: Dane

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Si la vacuna contra el covid-19 estuviera disponible en este momento Cali es la ciudad en la que menos gente se vacunaría contra el covid-19, así lo demuestran los resultados de la encuesta de Pulso Social del mes de diciembre del 2020 entregados por el Dane este lunes.



De acuerdo con las cifras entregadas, en la capital del Valle el 59,5% de la población encuestada no se aplicaría la vacuna. Le siguen Bucaramanga, con 51,2% que no está interesado en vacunarse; e Ibagué, con el 50,3%.



A nivel nacional el 40,1% de la población en no estaría interesada en aplicarse la vacuna contra el virus.



Según la encuesta, que se realiza en 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas del país en un aproximado de 15.000 personas, el 59,9% sí estaría interesado en aplicarse la vacuna contra el covid-19.



Si bien la cifra de personas que no estarían dispuestas a vacunarse en Colombia se redujo en cuatro puntos porcentuales, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre de 2020 el porcentaje de personas que no estarían interesadas en aplicarse la vacuna contra el covid-19 era del 44,2%, el número de personas que cree que la vacuna puede ser insegura creció respecto a la medición anterior.

Según la encuesta del mes de diciembre, entre aquellos que no están interesados en vacunarse, el 65,5% dice que no lo haría, pues cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Para noviembre, el porcentaje de personas que creía que la vacuna era insegura era del 56,2%.



Entre otras razones para no vacunarse, el 16,4% afirma que no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva y el 3,8% cree que la vacuna se va a utilizar para manipularlo.



Otro 2,5% dice que ya estuvo contagiado del coronavirus y se recuperó y por eso no se vacunará, 1% no cree que el coronavirus sea peligroso para su salud y un 0,9% está en contra de las vacunas en general.



Las ciudades en las que hay mayor porcentaje de personas dispuestas a vacunarse son Quibdó, con 71% interesado en vacunarse; Pasto, con 69,1%; y Riohacha, con 67,5%.



En otras de las ciudades capitales el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse se encuentra así:



-Medellín: 65,9% se vacunaría.

-Barranquilla: 62,6% se vacunaría.

-Bogotá: 58,9% se vacunaría.

-Cartagena: 57% se vacunaría.

-Cúcuta: 54,8% se vacunaría.



En los hombres, el 64,1% se aplicaría la vacuna contra el covid si estuviera disponible, frente a un 35,9% que no se aplicaría el biológico. En el caso de las mujeres, 57,3% se aplicaría la vacuna, mientras el 42,7% no lo haría.



Por edades, la población más dispuesta a vacunarse contra el virus son las personas entre los diez y los 24 años, en los que la disposición a aplicarse el biológico es del 61,3%.



Entre los 25 a 54 años, el porcentaje de personas interesadas en aplicarse la vacuna es del 60,3%, mientras el porcentaje de disposición a vacunarse de las personas entre los 55 años o más es del 53,1%, el más bajo por grupos de edad.



Mientras que por nivel educativo, aquellas personas con mayor disposición a aplicarse la vacuna son los profesionales y con posgrado (64,9%), seguido de aquellos con educación técnica (63,5%), educación media (58,4%) y primaria y secundaria (53,8%). El porcentaje más bajo de interés en aplicarse la vacuna contra el covid se encuentra entre las personas sin ninguna formación educativa, en donde el 49,9% no se aplicaría el biológico.



La encuesta de Pulso Social también arrojó que el 40,9% de la población se encuentra muy preocupada de contagiarse del covid-19, 31,9% se encuentra un poco preocupada de contagiarse, 17,2% algo preocupado, 7,2% nada preocupado de contraer el virus y al 2,8% le es indiferente.