Empresas Operadoras del MÍO critican postura de Ospina sobre el sistema y le exigen recursos

Las empresas operadoras de transporte del MÍO cuestionaron las recientes declaraciones del alcalde Jorge Iván Ospina en las que expresó que se debe reorganizar el sistema de transporte, pero no hizo propuestas concretas, más allá de la tarifa VIP para poder transitar por el carril exclusivo.



“No vemos en las recientes declaraciones del mandatario voluntad política para salvar el sistema masivo cuando en vez de referirse al pago pendiente lanza cortinas de humo sobre soluciones que nadie conoce (...) Es inaceptable que la primera autoridad municipal comente, a los medios de comunicación, la posibilidad de acabar con la exclusividad de los carriles del MIO, su razón de ser como sistema de tránsito rápido, para crear una flota de microbuses con tarifas más altas que las actuales”, dijeron voceros de ETM, Blanco y Negro y Git Masivo, en un comunicado.



Cabe recordar que ante la avalancha de críticas que recibió el Mandatario, con dicha propuesta, tuvo que hacer una aclaración: “Jamás he dicho servicio VIP para vehículos particulares que quieran transitar por los corredores del MÍO, he dicho que la transformación podría tener buses VIP que puedan transitar por el corredor exclusivo”.



Sin embargo, los voceros de las empresas operadoras de transporte del MÍO reiteraron que “lo planteado por Ospina quebranta el equilibrio de los contratos de concesión vigentes, los cuales determinan que los carriles solo bus serán para el uso exclusivo de los vehículos del masivo”.

Asimismo, los operadores dijeron que lo que requiere el sistema es que la Alcaldía les pague los $80.000 millones que se les adeuda desde hace cinco meses y que los tiene en un momento de complejidad.



Además, solicitaron que se les brinden los recursos para el mantenimiento de los vehículos, la compra de combustible y el pago de la nómina de conductores, entre otras actividades necesarias para la buena prestación de este servicio.



Ante la actual crisis, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, dijo que lo que necesita el sistema es renegociar los contratos con los concesionarios, para poder hacer sostenible la operación.



“Mantener el MÍO como eje fundamental de la movilidad, integrado con modos de transporte legal, reducir la tarifa técnica, crear nuevas alternativas que permitan el fortalecimiento financiero”, fueron algunas de las propuestas que hizo el funcionario, a través de su cuenta de Twitter.



Actualmente, Metrocali tiene en proceso tres tribunales de arbitramento que demandan recursos por $1,3 billones