Emcali transferiría este año a sus sindicatos cerca de $40.000 millones

Luego del rifirrafe por el destino de los excedentes de Emcali, el gerente general de la Empresa de Servicio Públicos de Cali, Fulvio Leonardo Soto, manifestó que Sintraemcali, uno de los sindicatos de la empresa, le costará a la empresa este año $20.000 millones.



Una cifra similar recibiría el otro gran sindicato de la compañía la Unión Sindical Emcali, USE.



Así lo dio a conocer el ejecutivo en entrevista radial que concedió a Maxinoticias, donde habló entre otros temas sobre el estado financiero de la empresa, el plan de inversión y las tarifas de energía.



“A lo largo de los años se han venido consolidando diferentes temas con ellos y en el presupuesto, solamente de este sindicato que se llama Sintraemcali, cuesta $20.000 millones”, dijo.



El funcionario dijo que esto obedece al cumplimiento de convenciones que se han otorgado a lo largo de los años.



“Son unos temas que se les reconoce a los trabajos afiliados de Sintraemcali. Por ejemplo en el tema de educación, ustedes saben que Emcali ha venido invirtiendo en la educación de los hijos de los trabajadores y todas esas cifras se ubican en ese orden”, dijo.



Soto añadió que además cubren servicios médicos, fondo especial de vivienda, comité de ayuda social, gestión sindical, entre otros.



Frente a la pregunta de que sí estos sindicatos tienen participación en la planta de cargos en la empresa, Soto respondió que legalmente no.



“Obviamente son situaciones que se dan dentro del manejo de la empresa...”, concluyó.