Andrés Camilo Osorio

Como una "burrada" calificó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la nueva determinación del Ministerio de Salud de eliminar el requisito de una prueba PCR con resultado negativo para covid-19 a los viajeros que ingresan a Colombia por vía aérea.

"Es una burrada porque no solamente podría ingresar una nueva cepa del covid, sino que podríamos tener procesos de reinfección de la sociedad colombiana", dijo este jueves en declaraciones a medios en el Bulevar del Río.

Según el Alcalde, una manera de restringir el ingreso de personas con covid-19 era la prueba PCR u otra prueba inmunológica, debido a que muchas personas son asintomáticas.

"Si los señores quieren más pasajeros en los aviones, lo que deben hacer es encontrar la tecnología para que puedan hacerse la prueba en el aeropuerto uno o dos días antes del viaje. Esto es exponernos, ya estamos viendo lo que ocurre en Europa donde algunos países están cerrando", agregó Ospina.



Este jueves, la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, había expresado su preocupación por el anuncio del Ministerio, alertando de lo difícil que será para las Alcaldías hacer monitoreo a todos los pasajeros que ingresen por los aeropuertos al país.

"No exigir la prueba de PCR para personas que ingresan al país, exigirá de nuestra parte un rastreo exhaustivo, difícil de cumplir. Ahora más que nunca articular con migración; volvemos casi que a la fase 1 de la pandemia", dijo.

Al igual que Ospina, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó el anuncio del Ministerio.

"Cuando se reabrió el aeropuerto @MinSaludCol se comprometió a hacer el rastreo y cerco epidemiológico de los pasajeros. Nunca cumplió! Ahora además quita obligatoriedad de la PCR, que sí le exigen a colombianos cuando viajan. ¿Qué parte de tenemos que cuidarnos no hemos entendido?", escribió en Twitter.

El anuncio de Minsalud

El Gobierno Nacional eliminó el requisito de tener resultado negativo en prueba PCR de covid-19 para los viajeros que ingresan al país por vía aérea, confirmó el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

La justificación a la eliminación de dicho requisito fue dada por el Comité Asesor para enfrentar la pandemia, que dice: "un resultado negativo no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus; sin embargo recomienda establecer mecanismos para hacer seguimiento al estado de salud de los viajeros internacionales durante los 14 días siguientes a la llegada".



Por ende, desde esta semana “los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al covid-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check– Mig”, destacó Julián Fernández Niño, director (e) de Epidemiologia y Demografía.

Según el Ministerio, las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo CCNR.