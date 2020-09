Jhon Edward Montenegro Jimenez

"El vandalismo no puede ganarle a una sociedad que quiere abrirse": Ospina

"El vandalismo no puede ganarle a una sociedad que quiere abrirse", dijo este viernes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, debido a los hechos sucedidos en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial.



El mandatario de la capital del Valle del Cauca hizo énfasis en esta idea debido a que los ataques vandálicos afectaron establecimientos comerciales, entre ellos la zona gastronómica del Parque del Perro, que reabrió hace poco tras varios meses cerrada al público por la pandemia del covid-19.



"Nosotros queremos decirle a ellos (los manifestantes) que entendemos la movilización frente a cualquier vulneración de derechos humanos, pero se deslegitima la protesta si se convierte en un hecho crudo, violento, que pone en peligro la vida misma", reflexionó.



Las declaraciones de Ospina tuvieron lugar después de un consejo de seguridad adelantado previo al juego del América de Cali y Junior de Barranquilla.



"Necesitamos reabrir de manera biosegura nuestra ciudad porque hemos perdido 200.000 empleos en tan solo cinco meses. Ese es el impacto económico de la pandemia en Cali", señaló.

Cabe resaltar que este fin de semana habrá ley seca en la ciudad. Sin embargo, pese a los hechos de desorden y actos vandálicos, el alcalde descartó suspender la actividad de los establecimientos gastronómicos y comerciales.



"Queremos que se mantengan en la medida que puedan ser seguros. No queremos levantar la actividad comercial, pero también deben comprender que hay una ley seca", manifestó.



Y enseguida añadió: "Hemos vivido momentos más dramáticos en la ciudad. No quisiera que entendiéramos al dramatismo a unos hechos que son administrables".



Ospina prometió mayor presencia de las autoridades en los sectores gastronómicos de la ciudad.



Las fuertes manifestaciones no pueden "dar al traste" con una sociedad que quiere "movilizar su economía", concluyó.