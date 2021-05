El trabajo de los líderes comunales de Cali no para

Alejandro Cabra Hernandez

Lejos de detener la actividad que muchos líderes cívicos adelantan en sus barrios en pro de una sana convivencia, en este mes de manifestaciones y bloqueos muchos de ellos se las ingenian para seguir ofreciendo lo mejor de sí a sus vecinos.



Algunos mediante el cuidado de zonas verdes y la protección del medio ambiente, otros a través de estrategias de seguridad, realizando colectas solidarias o simplemente preparando actividades culturales que permitan estrechar lazos de unidad entre los residentes de los distintos barrios.

Lea también: El MIO volverá a prestar servicio este domingo 30 de mayo, pero con restricciones



Personas con una marcada vocación de servicio que de manera dedicada y desinteresada hacen gestión por su comunidad, promueven actividades para un mejor vivir e incentivan la solidaridad con otras personas afectadas por diversas circunstancias.



Estos son algunos de esos líderes incansables de los barrios Calima, Centenario, Guayacán y Montebello, a quienes sus comunidades les reconocen el trabajo y el compromiso en la construcción de una mejor ciudad.

La solidaridad en Centenario

La unidad y la solidaridad son solo algunos de los valores que se pueden resaltar de los habitantes del barrio Centenario, en la Comuna 2 de Cali. Y no solo durante este mes de marchas y bloqueos.



Ya lo demostraron durante el inicio de la pandemia, cuando los líderes del barrio organizaron las primeras donaciones de mercados para familias afectadas en su comuna, que tiene barrios en todos los estratos sociales.



Darschan Ocampo, edil de la Comuna 2 y miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Centenario, explicó que “en estos días hemos realizado una donación de alimentos a la Policía y nos hemos juntado para trabajar en varias causas en pro de los mismos residentes”.



“La comunidad es muy unida; nosotros somos trece manzanas y tenemos comunicación permanente. Aunque hemos sido de los pocos barrios que no se ha visto afectada gravemente la movilidad, en los días más difíciles nos organizamos y les pedimos a los vecinos no sacar la basura para evitar un problema ambiental porque el carro no iba a pasar y la gente fue muy receptiva”, explica.



Darschan Ocampo ha sido además una de las promotoras de la recuperación de un espacio verde al lado de Bellas Artes y en conjunto con Escuela Taller y la Administración se acondicionó el nuevo parque Jesús María Espinosa para hacer un circuito cultural junto a Bellas Artes y la Plazoleta Jairo Varela.

Guayacanes es un sitio seguro

Si algo ha caracterizado el barrio Guayacanes, en la Comuna 5 de Cali, es la unidad entre sus habitantes para garantizar entre todos la seguridad en su entorno.



Cámaras adquiridas y controladas por sus habitantes, alarmas y elementos disuasivos son algunos de los elementos que han adquirido con el esfuerzo de los residentes.



Ese trabajo mancomunado se ha mantenido, e incluso se ha fortalecido durante estas semanas que llevan las manifestaciones y bloqueos, de acuerdo con Héctor Jesús Herrera, delegado ante Asojuntas de la JAL del barrio Guayacanes.



Gracias a esa labor se logró no solo mantener la convivencia en uno de los puntos de bloqueo en la Calle 2 con Carrera 70, sino conciliar el levantamiento del mismo sin necesidad de intervención de la Fuerza Pública.



La misma comunidad se organizó para realizar la limpieza de las vías que fueron intervenidas durante las manifestaciones y bloqueos.



“Creo que ha sido un trabajo muy positivo el que se ha visto en la Comuna 5, tanto de policías como de comunidad, presidentes de juntas y líderes sociales para que no se presentara vandalismo en la comuna”, indicó Herrera.

El barrio Calima respira verde

Pensando en hacer de su barrio un mejor lugar para todos, Gino Pérez lidera varias iniciativas para bienestar de la comunidad del barrio Calima.



La principal de ellas, y a la que se han dedicado en estas semanas de manifestaciones y bloqueos, es el cuidado, la protección y la conservación del medio ambiente en el río Cali.



Desde su fundación, la comunidad se empoderó de la margen derecha del río debido a las constantes inundaciones y por herencia se han mantenido actividades de relleno y de siembra de árboles.



“En este tiempo de emergencia nos hemos dedicado 100% a concientizar a la comunidad en el manejo adecuado de residuos sólidos dada la emergencia sanitaria que vivimos y la necesidad de la separación en la fuente. Ese trabajo se ha hecho mediante perifoneo para evitar las acumulaciones o focos de basuras en las esquinas o calles”, indicó Pérez.



El cese de algunas actividades por estos días, ante difícil situación de orden público, ha facilitado que se realicen también ollas comunitarias, el sostenimiento del parque y la recolección de dinero para pintar los juegos infantiles.



Igualmente, Gino viene liderando ‘Cine al barrio, con énfasis en el cuidado del medio ambiente.

El poder juvenil en Montebello

Pese a tener solo 30 años de edad, Jhon Alexánder Penagos, líder del barrio Montebello, cuenta ya con una trayectoria de 12 años dedicado a labores en pro de su comunidad y las cuales inició en el canal comunitario.



“Gracias a eso pude orientar mis habilidades hacia el área cultura y el trabajo social comunitario”, cuenta ‘Jhonny’, como lo conocen en el barrio y quien es además cofundador de ‘Plataforma Local de Juventudes’, un colectivo que se creó hace ocho años con el propósito de velar y promover el arte, la cultura, el cuidado del medio ambiente y el emprendimiento de los jóvenes en Montebello.



A través de este colectivo, a los niños, jóvenes y adultos que viven en Montebello y en los corregimientos del cuenca norte de la ciudad, se les da herramientas por medio del arte y la cultura para que reconozcan su territorio, se apropien de su entorno y encuentre habilidades para la vida.



El colectivo también organiza el festival de arte y cultura “Montañarte”, que busca generar una consciencia ambiental de la madre tierra.



Tiene además una escuela de liderazgo juvenil en los corregimientos de Montebello, Golondrinas, La Castilla, La Paz, Pichindé, La Leonera y Buitrera, con 71 jóvenes inscritos, a los que se les capacita en liderazgo, formulación de proyectos, orientación académica, entre otros.



Jhonny es percusionista empírico y director artístico de la orquesta de salsa Alto Sonar, conformada también por jóvenes de la comunidad.