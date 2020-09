El terreno en el que construirían Centro de Bienestar Animal

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Aunque la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal parece destrabarse después de cinco años en vilo, la falta de claridad en torno a su sostenibilidad empieza a generar ruido entre concejales y miembros de la comunidad, quienes manifiestan estar en desacuerdo con el proyecto.



Este es un espacio que ha figurado como una meta fallida en los últimos planes de desarrollo de la ciudad y con el que se espera generar atención y cuidado de animales domésticos.



Este es uno de los 16 proyectos contemplados dentro del plan de reactivación económica de la ciudad, en medio de la pandemia por Covid-19, y para el cual el Municipio actualmente se encuentra buscando la aprobación del Concejo de operaciones de crédito por $650.000 millones.



En este espacio, para el que se ha destinado un predio situado en la Carrera 56 con Calle 12, en las faldas del Cerro de La Bandera, se plantea una infraestructura de 2974 metros cuadrados dedicada al cuidado animal.



De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Carlos Eduardo Calderón, “la idea es que este centro, cuando se construya, sea el único centro veterinario de esa tipología abierto 24 horas y pueda generar atención especializada a los tenedores de mascotas. Se podrán prestar servicios especializados, incluso en medicina veterinaria forense”.



Entre los servicios que brindaría este centro se contempla el albergue de los animales, alimentación, disposición adecuada y separación de especies, atención veterinaria y la posibilidad de generar adopción. “Un punto muy interesante será la atención médico veterinaria y quirúrgica para estos animales, que sería el primero de este tipo en el suroccidente colombiano”, afirmó el Director del Dagma.

De acuerdo con los diseños que tiene el Municipio del Centro de Bienestar Animal, el sitio contaría con un área de 2974 metros cuadrados y serviría para albergar alrededor de 150 animales, entre perros, gatos, caballos, cerdos, entre otros. Especial para El País

Según comentó Calderón, el proyecto ya cuenta con licencia de construcción, estudios y diseños y el visto bueno de Planeación Municipal.

“Ya tenemos la posibilidad de empezarlo a ejecutar, hay una sentencia que obliga a su construcción desde el 2011, por lo que debemos garantizarlo. Esta es una obra de altísima sensibilidad social, pero también de enorme proyección socioeconómica”, afirmó el funcionario, quien refirió que en este espacio se podrían realizar alianzas con centros educativos para atender la necesidad de tener un hospital universitario veterinario.



Para la construcción del centro, que el Municipio apunta a iniciar en el 2021, hay un presupuesto estimado en $12.025 millones y se proyecta que su edificación podría tardar hasta 20 meses y generar 675 empleos directos e indirectos. Para su dotación se tiene un presupuesto de $1914 millones.



La capacidad de albergue sería de 150 animales aproximadamente, entre los que se contarían bovinos, equinos, caninos, felinos, porcinos y aves de corral.



Al respecto, el cabildante Terry Hurtado indicó que este espacio está “armonizado con la constitución en su deber de proteger al medio ambiente y al derecho de garantizar el disfrute de un entorno sano. Este será un centro de referencia para buena parte de esta región y servirá para atender casos de quienes tengan con qué pagar y no tengan dónde más encontrar servicios de alta calidad como los que se brindarán; este será un centro análogo a lo que es hoy el Hospital Universitario del Valle para la salud humana”.

En el lugar se proyecta la construcción de espacios de albergue de animales y, al tiempo, de atención médica. Especial para El País

Para el cabildante Juan Martín Bravo, si bien el centro de bienestar animal es muy importante para dignificar la vida de los animales, resulta inquietante que aún no se divisen estrategias para anticipar la prestación indefinida de los servicios veterinarios en este lugar.



“Me queda la duda , a largo plazo, qué tanto retorno efectivo puede tener este proyecto para la ciudad, que tenga una rentabilidad financiera y no se convierta en un dolor de cabeza porque no hay recursos para su funcionamiento; me preocupa que esto se convierta en un escenario de contratistas de la Alcaldía y luego no haya plata para su viabilidad”, enfatizó Bravo.



El también concejal Roberto Rodríguez indicó preocupación en torno a la operación de este espacio y señaló que “habrá que ser muy ingeniosos para saber qué vamos a hacer a futuro con este lugar, si se va a considerar construirlo y entregarlo a un tercero para su administración, o si se entablarán convenios con EPS que tengan servicio de atención a animales; este es un tema muy sensible pero también es muy complicado garantizar su sostenibilidad”.

Por su parte, Liliana Bernal, de la JAC del barrio Cañaveral, manifestó que entre la comunidad aún hay resistencia a cualquier intervención de este tipo en el sector.



“El sitio donde están pensando hacer ese centro no es el adecuado para lo que están pensando hacer, porque el 60 % del terreno es montañoso y no brinda condiciones para la tenencia de animales. Además, esta es una zona netamente residencial y tiene un ecosistema específico; los animales que lleguen ahí no serán los más sanos y pueden llegar a impactar la fauna que ya hay en el sector” , dijo Bernal, quien recordó que hay una tutela en curso con la que se busca que el Municipio desestime el lote para este fin.

Panorama de los animales domésticos



De acuerdo con cálculos del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, en Cali hay 308.000 caninos y felinos.



En la ciudad hay alrededor de 60.000 gatos y perros que deambulan por las calles, según las estimaciones de la autoridad ambiental Municipal.



Dichas cifras advierten que en la capital del Valle del Cauca hay una mascota por cada ocho habitantes de la ciudad.