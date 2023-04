El llamado del Arzobispo de Cali al ELN para que no se "aprovechen" de los menores de edad

El arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, hizo un fuerte llamado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que no se "aprovechen" de la inocencia de los niños con el objetivo de encaminarlos a sus actividades delictivas.



El pronunciamiento del monseñor Rodríguez se da como respuesta a las imágenes de guerrilleros del ELN armados y posando con menores de edad en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Según se conoció, estos hombres se "pasearon" por las calles del corregimiento de Versalles durante el pasado fin de semana.



​Al respecto, el Arzobispo de la capital del Valle manifestó que fue doloroso ver cómo los miembros de este grupo guerrillero se aprovechan de la inocencia y vulnerabilidad de los menores de edad para imponer sus creencias e ideologías.



"Duele, duele que se quiera de alguna manera imponer una ideología, un modo de pensar; de aprovechar la inocencia de los pequeños, de los vulnerables, duele y ojalá que estas situaciones no se sigan presenciando", comentó el Arzobispo.



Pero su pronunciamiento no quedó ahí y el monseñor Rodríguez hizo un llamado no solo al ELN, sino también a los demás grupos armados que operan en el país, a que aprovechen el tiempo de reflexión que es Semana Santa para desarmarse.



"La invitación es a que en esta semana Santa, todos los grupos armados del estado y los ilegales se desarmen, que podamos priorizar ambiente de paz y reconciliación", concluyó el Arzobispo de Cali.