Médico caleño que se recuperó de covid-19 recibió amenazas, pero envía un mensaje de unión

Natalia Moreno Quintero

Mantener la cordura y entender que los médicos siempre han estado al lado de los pacientes para tratar de ayudarlos es la invitación que hace el médico Jorge Salazar, jefe de cuidados intensivos en una clínica del sur de Cali, quien ha sido víctima de intimidaciones en su ejercicio profesional.



El galeno, quien venció el Covid-19 tras pasar varias semanas en una UCI luego de contagiarse mientras salvaba la vida de sus pacientes, señaló que por la desconfianza de familiares de algunos pacientes recibió amenazas a través de las redes sociales.



"El punto clave de estas amenazas es que se sucedieron en los familiares de los pacientes que venían a preguntar por sus parientes (...) Unos llegaban agresivos, otros llegaban hablando del cartel del Covid, que por qué su familiar tenía una infección que no la habían detectado", comentó Salazar.



"Cuando ya les explicamos que usted puede estar asintomático y estar positivo, entonces la gente entendió y la actitud de muchos cambió", explicó.

Como una manera de proteger a los profesionales de la salud, la clínica decidió restringir las visitas y brindar de manera telefónica la información sobre los pacientes que son atendidos en la UCI. De todas maneras, esta institución de salud presentó una denuncia formal ante las autoridades, que se mantiene vigilante ante cualquier evento que pueda ocurrir dentro de la clínica o en sus alrededores.



Salazar apuntó que es de entender que las personas se desesperan cuando su familiar tiene un estado de salud grave y no encuentran explicación clara por parte de los médicos. Por eso, están empleando un lenguaje coloquial y, en algunas excepciones, han permitido el ingreso de parientes de los enfermos que permanecen en la UCI.



"Tenemos que trabajar en equipo los familiares y los médicos para el beneficio del paciente. Lo más importante es que la gente mantenga la cordura y el diálogo para que se comuniquen y les aclaren las dudas. Hay que estar con espíritu abierto, no negativo y no bélico", subrayó.



Asímismo, el galeno recomendó acatar las medidas del Gobierno Nacional, portar el tapabocas, conservar la distancia y no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario. "Este mes de julio va a ser muy duro", dijo.