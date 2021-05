El general Zapateiro no está al mando de Cali, aclaran Alcalde y Gobernadora

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, negaron este martes en una rueda de prensa que el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, se encuentre liderando "la gestión pública y administrativa" de la región.



De esa manera calificaron de falso un audio que circula en redes sociales señalando que el General supuestamente estaría al mando de la ciudad.



"No he recibido un decreto, una resolución, un acta, un documento del Estado colombiano que señale que Zapateiro adelantará las funciones de gestión pública y administrativa en Cali y en el departamento", dijo el Alcalde Ospina.



La gobernadora Clara Luz Roldán añadió que ella tampoco ha recibido nada parecido.



El mandatario dijo que en cambio han estado en comunicación constante con el General y con todos los actores de las instituciones públicas, por los problemas de orden que se viven en la ciudad.



"Hemos recibido amable apoyo por parte de la fuerza pública en términos de la consideración del asunto. Hemos hablado, pero en el marco de la ética, la responsabilidad y en privilegio de la vida y la dignidad humana", aseveró Ospina.



Por su parte, la Gobernadora expresó que "las protestas, mientras se hagan de forma pacífica serán respetadas. Nuestra instrucción a las fuerzas militares ha sido respetar la protesta pacífica".



Roldán trajo a colación el argumento del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre una supuesta infiltración de grupos armados como el JM-19 y la disidencia de las Farc Gentil Duarte en las protestas



"Cuando se nos infiltran vándalos y cuando hay momentos como los que vivimos ayer, pues la Policía tiene que actuar y entrar a defender los bienes públicos y privados", sentenció.



"No hemos ordenado usar armas de fuego"

Ospina aseguró que no ha ordenado a la Policía en Cali abrir fuego contra los ciudadanos durante las protestas.



"(Las secretarias de) Salud, Gestión del Riesgo e Infraestructura y la Policía han estado bajo liderazgo de nosotros en lo pertinente a la línea de trabajo", señaló.



Pero afirmó que no controla el accionar de la Policía en los lugares de manifestación: "No somos los que coordinamos las labores en el sitio de la Policía de Cali".



"El general (de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez) sabe, y lo he dicho, que no ha sido nuestra orientación el uso de armas de fuego para intervenir la movilización y la protesta", añadió el mandatario.



