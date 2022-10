"El Estado me falló": Diseñadora caleña denuncia que su agresor quedó en libertad

Hace un año, Johana Rojas, modelo y diseñadora de modas, fue víctima de una brutal agresión física por parte de su expareja sentimental y ahora, nuevamente teme por su integridad, pues luego de que se emitiera una orden de captura en contra de esta persona, quedó en libertad por vencimiento de términos.



La caleña cuenta que hace un año denunció a su expareja por agredirla físicamente y en octubre del 2021, esta persona fue imputado por el delito de acceso carnal violento.



De hecho, Rojas asegura que la justicia le ha fallado, pues aunque una jueza penal, en su momento, se le otorgó la medida de casa por cárcel al presunto agresor, ella no se encuentra tranquila, por que su expareja vive muy cerca de donde vive ella.



Además, ahora también considera que hubo negligencia durante el proceso judicial porque ya se encuentra en libertad.



Lea aquí: Abandonados y a punto del colapso, el actual estado de algunos puentes peatonales en Cali



"Tenemos todas las pruebas que demuestran los efectos causados por la agresión física en mi contra, sin embargo, el juzgado lleva cerca de un año aplazando las audiencias. Inclusive, la próxima audiencia se realizará en marzo de 2023. Así es muy difícil para nosotros y los abogados aprovechan la situación para solicitar el vencimiento de términos en mi denuncia", aseguró la diseñadora.



De acuerdo con la diseñadora, en octubre del 2021, durante una reunión con amigos, ella se encontró con su expareja, con quien había terminado en 2019, y luego de cruzar unas palabras, esta persona la agredió reprochándole el hecho de que no habían continuado su relación sentimental.



Según ella, luego de ser agredida y de haber iniciado un proceso psicológico, fue diagnosticada con depresión y ansiedad.



"El Estado me falló, no solo a mí, sino a cientos de mujeres que no se han atrevido a hablar y que ven este caso y reconsiderar la decisión de acudir a las autoridades y a la justicia cuando son vulnerados nuestros derechos al ser víctimas de maltrato físico", manifestó Rojas.