El abogado penalista Elmer Montaña anunció su intención de lanzarse a la Alcaldía de Cali

La carrera por alcanzar el máximo cargo administrativo de la ciudad, sigue ganando más adeptos. Esta vez, por parte del abogado penalista, Elmer José Montaña Gallego, quien anunció sus intenciones de lanzarse a la Alcaldía de Cali.



En un video publicado a través de sus redes sociales, Montaña celebró el "honroso" puesto que alcanzó en la encuesta 'Así opina Cali' sobre la intención de voto de los caleños para la Alcaldía y es por ello que el abogado argumentó las razones que lo llevarían a entrar a estos comicios.



"Desde hace muchos años he luchado en contra de la corrupción en el Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales. Como por ejemplo, en el año 2010, gracias a las denuncias que presenté, Juan Carlos Abadía, quien era gobernador del Departamento, fue objeto de una sanción disciplinaria que trajo como consecuencia la suspensión de 10 años por ejercer cargos públicos", señaló Elmer.



Asimismo, el abogado mencionó otras denuncias por contratos irregulares del alumbrado navideño, la Feria de Cali, corrupción en Emcali y demás. "Vamos a seguir luchando contra la corrupción, porque mientras no rescatemos la administración pública de la mano de los corruptos, no podemos sacar a adelante a la ciudad.



Por lo anterior, Montaña también manifestó que trabajaría por resolver los problemas sociales de la ciudad, la inseguridad y la malla vial.



"Permítanme trabajar por la ciudad, estoy convencido de que con los caleños y caleñas de buena voluntad vamos a sacar adelante a Cali", concluyó el aspirante.

