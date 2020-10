Jhon Edward Montenegro Jimenez

En medio de la polémica por la Feria de Cali Virtual, que costará $11.000 millones, el gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga, explicó cómo serán invertidos los recursos y de qué manera planean impactar al sector cultural de la ciudad.



De acuerdo con Zuluaga, si bien la mayoría de los eventos ya están estructurados, la entidad cuenta con un plan B en caso de presentarse un pico de casos covid para el mes de diciembre.

Si en Barranquilla decidieron cancelar el Carnaval, ¿por qué no ocurrió lo mismo con la Feria de Cali?



Es cierto que nos habríamos evitado una controversia alrededor de la decisión del Alcalde, pero pasaríamos a la historia como los primeros en cancelar la Feria. Habíamos planteado tres escenarios según como avanzara la pandemia; primero, era presencial, luego semipresencial o virtual. Al final nos inclinamos por esta última opción para responder a una situación de contagio por el covid y dos, porque entendemos que tenemos un sector muy afectado por la pandemia, que es el de los eventos y espectáculos. Además, esta versión recuerda un poco a la creación de la Feria para dar esperanza a Cali tras la explosión del 7 de agosto de 1956, y ahora coincide con la peor crisis económica de las últimas cinco décadas.

Pero con los más de 1800 muertos por covid, así como los 60.000 casos confirmados, ¿no cree que no hacer la Feria sería un homenaje silencioso para esas víctimas?



En nuestros eventos vamos a hacer un homenaje no solo a las víctimas, sino también a quienes han estado en la primera línea durante la pandemia, como lo son médicos, periodistas y trabajadores de servicios esenciales. Nosotros creemos que la Feria es más que rumba y fiesta, porque esto nos da la posibilidad de reflexionar sobre quiénes somos y los dramas que hemos enfrentado durante la pandemia. Detrás de la Feria de Cali está el alma de una ciudad.

El debate y la polémica se ha centrado en los recursos, presupuestados en $11.000 millones. ¿Cuánto será para los artistas?



El 70 % estará destinado a este gremio, que estimamos beneficiar a cerca de 6832 personas, que incluyen bailarines, músicos, orquestas, entre otros. Pero ese porcentaje también comprende todo el clúster de producción técnica. Aquí vale aclarar que aún no hemos definido cuál será el balance de inversión entre esos dos componentes. En cuanto al pago de cada artista es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el Grupo Niche no cobra lo mismo que Clandeskina, por lo tanto el pago para cada artista no es algo que se haga con todos por igual. Y el 30 % estará destinado a cuestiones logísticas, la garantía de procesos de bioseguridad, publicidad y otros costos de producción, como impuestos.

¿Es cierto que van a contratar artistas extranjeros?



Para la Feria tenemos previsto un evento llamado ‘Cali le canta al mundo y el mundo le canta a Cali’. Si bien no tenemos definida la nómina aún, está planeado que contratemos artistas u orquestas de La Habana, Nueva York y Puerto Rico, que se encargarían de cantarle un mensaje de esperanza a nuestra ciudad.

¿Pero por qué van a destinar recursos en ellos si pueden invertirlos en el talento local?



Nunca en la historia, ni siquiera en la primera Feria realizada en 1957, hubo solamente artistas locales: siempre ha habido presencia internacional. Pero por primera vez en esa oportunidad es que los artistas extranjeros serán el 1 % o menos de todo el conglomerado, dado que solo contrataremos tres de ellos para los eventos de esas tres ciudades. Además, su presentación no será presencial en Cali, sino virtual, por lo que no incurriremos en gastos para viáticos.

¿Y más o menos cuánto les pagarán?



Eso está por definir, lo mismo que el nombre de los artistas u orquestas seleccionados, dado que depende de las negociaciones que ya estamos emprendiendo.

¿Por qué no se pudo hacer una Feria con un presupuesto más modesto?



El año pasado se impactó a más de 6000 artistas y este año nuestra meta es la misma o mayor, dado que estamos haciendo pactos con más escuelas de salsa -algunas emergentes- para vincularlas no necesariamente a los eventos centrales de Corfecali, sino también a los eventos bioseguros, que en total serán 60 en las comunas de Cali. Ya con la Secretaría de Deporte tenemos mapeado los centros recreativos más amplios para realizar los eventos con medidas de bioseguridad y un aforo máximo del 30 %, entonces si tenemos un espacio que puede reunir hasta 1000 personas, entonces allí pueden haber hasta 3000.

¿Y cuál será la dinámica de esos encuentros que costarán $3500 millones?



Planeamos que cada evento dure hasta tres días y cuente con una tarima central en la que haya gran pantalla en donde aparezca la transmisión central de nuestros eventos. Pero también habrá presentaciones de artistas en dichos eventos.

Explíquenos cómo será desarrollado el Salsódromo...



Tras descartar espacios como la antigua bodega de la Licorera del Valle y el Estadio Pascual Guerrero, al fin nos inclinamos por el Coliseo de El Pueblo, en donde si bien no habrá público, junto con Telepacífico y un soporte streaming de Emcali transmitiremos el Salsódromo en seis momentos, cada uno conformado por al menos 200 bailarines, los cuales contarán una historia enlazada por cierta lírica. Asimismo, habrá elementos teatrales.

¿Se van a permitir otros eventos organizados por privados aparte de Corfecali?



Siempre y cuando el Gobierno Nacional no decrete lo contrario, sí pueden haber eventos de esa naturaleza, que incluso empresarios ya están estructurando. El año pasado hubo un total de 215 y creemos que la cifra puede superar los 300 este año.

¿Qué pasaría si a diciembre se presenta un pico en la curva epidemiológica?



Si ese es el caso, el planteamiento del Alcalde es que esos $3500 millones para los eventos bioseguros sean ahorrados, pero yo le estoy proponiendo desplazar esos eventos a centros comerciales y hoteles con aforo más reducido, lo que implicaría ajustar precios de nuevo. Pese a las críticas, no podemos decir que estamos estimulando la rumba y las reuniones sociales en diciembre, porque el mismo mes lo genera ese movimiento. Entonces al hacer la Feria de Cali podemos hacer esa rumba de una manera más controlada.

¿Cuál es la programación?



Son seis eventos centrales. Para el 25 de diciembre está el ‘Salsódromo’; el 26, ‘Melómanos y Coleccionistas’; el 27, el evento ‘Somos Pacífico’; el 28, el ‘Cali Viejo’; el 29, un concierto de música alternativa; y el 30, ‘Cali le canta al mundo y el mundo le canta a Cali’.

¿Cómo transmitirán los eventos?



A través de Telepacífico, el streaming desarrollado por Emcali y cualquier red social.