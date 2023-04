El 70 % de la malla vial en Cali se encuentra en mal estado, ¿Qué responde la Alcaldía?

Los retrasos considerables de ejecución que se presentan actualmente en el contrato para el arreglo de la malla vial de Cali, que completa un avance del 45% después de diez meses de haberse dado inicio al proyecto.



Se le suma la preocupación de la comunidad y Concejales por el mal estado de los corredores viales, incluso de algunos que ya se han intervenido.



En el reciente debate de control político realizado por el Concejo de Cali, Néstor Martínez, secretario de Infraestructura informó que de los 2.591 kilómetros de vías urbanas, solo 646 kilómetros están en buen estado; 1.405 kilómetros están en regular situación y cerca de 524 kilómetros en mal estado.



Lea también: Cali, una ciudad peligrosa para las bicicletas: ya van seis ciclistas muertos este año



Es decir, que alrededor del 74 % de los corredores viales están en regular y/o mal estado. Cabe recordar que el gobierno distrital se propuso recuperar 400 kilómetros de los cuales ya ha logrado recomponer 238 kilómetros.



La concejal Maria Isabel Moreno, expresó que el estado de la malla vial es tan importante y tan sensible que va incluso de la mano de la vida propia de los actores viales que transitan diariamente a través de ella, y su mal estado, se ve reflejado en las 124 demandas judiciales que ha recibido la Alcaldía entre el 2020 a 2022 relacionadas con accidentes provocados precisamente por deplorable estado de la malla vial.



“Si tuviéramos una malla vial en buen estado no solo no colocaríamos la vida de los conductores, peatones, ciclistas y demás actores viales en riesgo, sino que podríamos prevenir de alguna manera todas estas demandas judiciales que desfavorecen al Distrito”, dijo Moreno.



Le puede interesar: ¿Dónde están los recibos? Miles de caleños denuncian que factura del impuesto predial no les ha llegado



Por su parte, el concejal Juan Manuel Chicango manifestó que de acuerdo a los informes expuestos por la Secretaría de Infraestructura, el presupuesto que tiene la Alcaldía para atender los kilómetros que hace falta para recuperar la malla vial de las vías principales, secundarias, de los corredores internos que se encuentran en los barrios, “realmente no va a cumplir con las expectativas de los caleños y será una responsabilidad para el próximo alcalde”.



Además, mencionó que varias de las calles ya intervenidas, no quedaron bien niveladas y transitar por ahí es como una ‘montaña rusa’, es decir, no tiene huecos, pero son vías en las que no se puede movilizar con normalidad.



De igual manera, el concejal Carlos Pinilla, cuestionó a la Secretaría de Infraestructura por la intervención que se lleva actualmente sobre la Autopista Suroriental, pues para él, a simple vista el corredor se encontraba en buen estado en comparación con otras vías que cuentan con unos huecos gigantescos.



Lea además: A paso de 'tortuga': obra emblema del Gobierno Ospina tiene más de 200 días de retraso



“¿Por qué no invertir mejor ese dinero en las calles que realmente están dañadas?, Según los reportes que llegan de la comunidad caleña, son muchas y en sectores con bastante flujo vehicular”, manifestó Pinilla.



Al respecto, Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali, declaró que no están de brazos cruzados, si no que al contrario, cada día están pensando como mejorar y cumplirle a los ciudadanos con una importante inversión que les permita reparar la malla vial antes de que culmine la actual Administración.



A su vez, explicó que la Autopista Suroriental si necesitaba una intervención, precisamente por ser un corredor principal y de alto flujo de vehículos, “la vía está completamente averiada, por eso estamos haciendo un mantenimiento preventivo”.