Ediles denuncian ineficiencia y altos costos del transporte público en las 15 veredas de Cali

Los ediles de Cali manifestaron ante el Concejo que los 15 corregimientos de la ciudad y sus 865 veredas tienen un transporte público precario y costoso. Los miembros de las Juntas de Acción Local expusieron la situación en una sesión plenaria de control político, citada por la Mesa Directiva del Concejo Distrital.



Este panorama fue denunciado por María Queguan, edil del corregimiento de La Paz, quien contó que la empresa La Sultana, que atiende ese sector de la ciudad, solo cuenta con una ruta y cuatro horarios. “La gerencia de la Sultana no nos dio respuesta, por lo que acudimos a la Secretaría de Movilidad, pero no hemos tenido una acción oportuna”, señaló.



Asimismo, la líder de La Paz explicó que las deficiencias en el transporte afectan la comercialización de los productos agrícolas que se producen en el sector rural. "Eso se lo hicimos saber al director de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), pero no hemos logrado nada”, dijo Queguan.



Otra preocupación de los líderes de los corregimientos en Cali son los costos del transporte público. “En pandemia nos aumentaron las tarifas a $5.000, luego a $6.000 y hasta $8.000, pero no sabemos si esas alzas fueron autorizadas”, agregó la Edil.



En ese sentido, la concejala Ana Leidy Erazo también cuestionó que los campesinos paguen 12 mil pesos para trasladarse hasta el casco urbana de Cali. “Eso encarece la vida de los campesinos y los empobrece, urge que el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Cali analicen esta situación que es grave”, precisó.