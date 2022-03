¿Dónde no y dónde sí usar el tapabocas de ahora en adelante en Cali? Esto dicen los expertos

Los caleños ya pueden dejar de utilizar el tapabocas en espacios abiertos de la ciudad, gracias a que se cumplió e incluso se superó la meta de vacunación establecida por el Ministerio de Salud para poder flexibilizar el uso de esta medida de bioseguridad.



“Le estamos reportando al Ministerio de Salud más de 45.000 dosis aplicadas en los últimos días, por lo cual alcanzamos un porcentaje de vacunación con segundas dosis del 70,4%, gracias a lo cual cumplimos la meta establecida”, informó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Por lo anterior, con Cali serían 17 municipios en el Valle del Cauca que podrán disfrutar de la sensación de dejar atrás este elemento de protección que acompaña a las personas desde hace alrededor de dos años, cuando llegó el Covid-19 al país.



“Se logró gracias a tres estrategias: Ponernos al día con nuestras plataformas tecnológicas, en donde las IPS y Eapbs (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) a través de las búsquedas de los registros lograron aumentar las cifras reportadas cada día; con más de 170 puntos de vacunación y estrategias en el territorio; y priorizando la aplicación de la vacuna Janssen para las personas que no tenían ninguna dosis”, explicó Torres.



En Cali, el 85,3% de la población tiene una dosis de la vacuna anticovid, el 70,4% dos dosis y el 23,5% se ha aplicado el refuerzo.

El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse.

¿Dónde usar tapabocas?

El Ministerio de Salud de Colombia especificó que se debe entender como espacio abierto “todo lugar que no está cubierto por un techo o un confinado por paredes, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o muros”, dice en la resolución que oficializa la medida en el país.



Por lo que se clarificó que, por ejemplo, “en bares y restaurantes en espacios cerrados el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber, el tiempo restante debe estar cubriendo la boca y la nariz”, dicta el documento.



Además, el uso de esta medida de bioseguridad sigue siendo recomendada de uso permanente para personas con comorbilidades, cuadros respiratorios, además de no vacunadas.



Sin embargo, el epidemiólogo Christian Pallares recalcó que las personas no deben quitarse el tapabocas por el simple hecho de estar en un espacio abierto, sino que deben tener en cuenta otros factores.



“Dicen que ya se debe dejar de usar en un espacio público y abierto, pero no da lugar a decir si hay distancia de bioseguridad, entonces si no la tienes debes seguir usándolo porque hay riesgo, aunque estés en un espacio relativamente ventilado”, dijo el especialista.



Es decir que las personas podrán quitarse el tapabocas en la calle o lugares abiertos, pero deberán llevarlo si hay aglomeración.

No es momento de relajarse

Los especialistas han indicado que la cobertura de vacunación en Cali es lo que ha posibilitado que se haya salido rápido del cuarto pico del covid y que actualmente se tenga el privilegio de no usar el tapabocas al aire libre, pero, argumentan que aún hace falta para asegurar que se acabó la pandemia.



“Lo que sigue para Cali es subir las coberturas en terceras dosis porque el esquema completo en realidad es tener las vacunas de refuerzo, porque al no tenerlas sigue habiendo riesgos importantes porque los anticuerpos merman con el tiempo”, expuso Pallares.



A su turno, la epidemióloga y docente Lyda Osorio manifestó que, “el covid sigue y seguirá estando entre nosotros y afectando a las personas que tienen más riesgo, por eso debemos continuar con las medidas de prevención tanto individuales como de salud pública”.



La Alcaldía de Cali le envió la información de vacunación al Ministerio de Salud y espera que certifiquen a la ciudad de manera inmediata.

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas o escritorios por el riesgo de contaminarse.