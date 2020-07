Directora del Sisben en Cali se contagió de covid-19 y narró demoras en toma de la prueba

Natalia Moreno Quintero

Claudia María Peláez, directora del Sisbén en Cali, confirmó que contrajo el coronavirus y detalló las dificultades que debió afrontar en su EPS para la toma de la prueba diagnóstica.



En entrevista con Blu Radio, la funcionaria señaló que "todo empezó por una cadena familiar, donde una persona sintió vergüenza de llamar porque tenía fiebre para que le hicieran la prueba. No comentó y así empezó a dispersarlo".



Según la Directora del Sisbén, poco a poco personas más vulnerables contrajeron la enfermedad, entre ellos su padre, quien por su edad no pudo superarla.



En su caso particular, presentó síntomas como fiebre y tos. La toma de la muestra para la detección del coronavirus por parte de su EPS solo fue posible gracias a la solicitud que se hizo desde la Alcaldía de Cali.

"La Alcaldía tiene que intervenir y pedir que por favor me la hagan, pero hubo una actitud negligente por parte de la EPS. Me decían 'a todo el mundo le sube la temperatura'", manifestó.



La dificultad para la toma de la muestra y la entrega oportuna de los resultados por parte de las EPS ha sido duramente criticada por el alcalde Jorge Iván Ospina quien, este viernes, indicó que ha mejorado aunque se siguen presentando retrasos de hasta ocho días.



"Ya fueron mejores y más oportunas las entregas de laboratorio, pero uno debe insistir en que ojalá pudiese tener informes en las primeras 24, 32 horas, para así ser mucho más finos en la estrategia de control", dijo.