Día sin IVA deja balance positivo para el comercio y autoridades de Cali

Hacia las 6:00 a.m. de este jueves inició de manera presencial la primera jornada del día sin IVA en Cali de este 2021.



En algunos centros comerciales y establecimientos de venta de electrodoméstico se registraron largas filas y gran afluencia de compradores.

Desde que los almacenes abrieron sus puertas, la Alcaldía de la ciudad adelantó controles para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y hacer monitoreo a los precios.



Al menos en 26 espacios comerciales se registró presencia de uniformados de la Policía, así como de autoridades de vigilancia y control, quienes estaban velando por la seguridad y las garantías de los usuarios.



Aunque en las principales zonas de comercio de la ciudad se registró afluencia de consumidores, en este jueves no se reportaron aglomeraciones o desórdenes para el ingreso a los establecimientos.



"Vamos a garantizarle a la ciudadanía que los precios no hayan sufrido aumentos injustificados, estaremos vigilando que se cumplan los derechos del consumidor", comentó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control al iniciar la jornada.



Las autoridades instan a denunciar anomalías en precios durante el día sin IVA. Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, asegura que funcionarios de la Alcaldía estarán en los comercios verificando valores de los productos. pic.twitter.com/uVu0clE3ds — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 28, 2021

Con relación a los protocolos de bioseguridad, las autoridades sanitarias informaron que aunque no se exigió el carnet de vacunación para el ingreso a los locales, sí se adelantaron controles de las medidas de aforo y distanciamiento en todos las zonas comerciales de la ciudad.

Los caleños salieron a comprar desde las primeras horas del día, aprovechando los descuentos del Día sin IVA Bernardo Peña / El País

Además, desde las primeras horas del día se activó el Puesto de Mando Unificado desde el cual se vigiló que en los diferentes sectores de compra y venta de productos no se hayan presentado inconvenientes de orden público.



Carlos Soler, secretario de Seguridad, indicó que durante el transcurso de la jornada se "tomará acción frente a denuncias falsas, terrorismo o cualquier tipo de acción que pretenda mediante redes sociales general caos, convocatorias para cometer ilícitos, o generar falsas expectativas o incluso hurtos y abuso en contra del consumidor en el día sin IVA".



Se hizo un trabajo en conjunto con la seguridad privada de los almacenes para evitar que se presentaran alteraciones a la tranquilidad de los clientes y los comerciantes; además, hubo presencia de gestores de paz en los diferentes espacios de comercio de la ciudad.

Lea además: Superintendencia monitorea las páginas web y redes sociales en este primer día sin IVA



Las autoridades locales informaron que, aunque hubo un balance positivo en cuanto a orden público, se registró una masiva presencia de ciudadanos en los centros comerciales y almacenes de cadena, lo que llevó a que hubieran periodos de espera para ingresar a estos.



Según el reporte de la ciudadanía, en el sector de la Avenida Pasoancho con 88, sur de Cali, las personas evidenciaron larga fila que le dio la vuelta a la manzana para entrar a una de las grandes superficies comerciales de la capital del Valle.



"Damos un balance positivo en lo que va corrido de este día. El servicio de Policía permanecerá hasta el final de la jornada, con el fin de garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas que se beneficiarán de este día", informó la Policía de Cali mientras transcurría la jornada.



Entre tanto, desde la Secretaría de Salud anunciaron que en los centros comerciales Elite Plaza, Único, Unicentro, así como en la estación de gasolina de la Avenida Pasoancho, fueron habilitados puntos de vacunación contra el covid-19. En el centro de la ciudad hubo puntos móviles de inmunización.

Con una fila para ingresar que le da la vuelta a la manzana inicia el primer día sin IVA en una de las grandes superficies comerciales del sur de Cali.



🎥 Bernardo Peña / El País pic.twitter.com/fvieqf17fR — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 28, 2021

Comerciantes de la ciudad confirmaron que, teniendo en cuenta que esta jornada de descuentos se desarrolló en un día laboral, esperaban que en las horas de la tarde y noche se presentara una mayor presencia de ciudadanos en los almacenes.



En el caso del comercio virtual, aunque durante esta jornada se evidenció congestión en las plataformas digitales para adquirir los productos que están exentos del IVA, las autoridades confirmaron que en las primeras 6 horas las compras superaron los $120 mil millones.



La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó que los productos que más se vendieron durante las primeras horas de este día sin IVA fueron celulares, electrodomésticos, computadores y televisores.



La entidad esperaban que las ventas alcanzaran un total de $300 mil millones de pesos durante este primer día sin IVA.

Para esta jornada, los caleños destacaron la logística implementada por la Alcaldía para el desarrollo en total normalidad de las actividades de compra.



"No llevo ni una hora y ya compré lo que necesito, entonces ya me voy. En cambio el año pasado habían unas 'colísimas' impresionantes, no había 'arrimadero' ", declaró uno de los asistentes a uno de los locales comerciales en el sur de Cali.



Otro comprador se declaró "gratamente sorprendido porque hay mucho orden, no hay las aglomeraciones que hubo el año pasado. Me parece muy acertado que vengan a verificar que los precios sean los que son, los que corresponden. Ellos están verificando con sus celulares y me parece muy bien que lo haga".



Para los caleños, se avanzó en la organización y protocolos en comparación al año pasado.

Fin de la jornada: balance positivo

La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali destacó el balance positivo para el comercio durante este día sin IVA, iniciativa que busca la reactivación económica en el país.



Según las cifras, la compra promedio de los caleños estuvo al rededor de $1.103.000. El 50% compró vestuario y calzado. El 51.7% electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación y el 6.7% juguetería.



El 88.3% de los caleños tuvieron una experiencia positiva con la jornada y el 70.8% de los caleños percibieron la jornada positivamente en cuanto a aforos.