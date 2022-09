Más de 240 notificaciones de tránsito, una persona capturada y correcto funcionamiento del MÍO fueron los principales resultados del primer día sin carro y moto en Cali, el cual se realizó ayer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.



“Tuvimos 248 vehículos notificados de los cuales 72 fueron por no acatar las disposiciones del día sin carro y moto, mientras que el resto fueron por otras contravenciones al código de tránsito”, informó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Lea además: Video: disparos y agresiones contra agentes de tránsito en el día sin carro y sin moto en Cali



El Secretario agregó que hubo 55 vehículos inmovilizados, pero que el cuerpo de agentes de tránsito presentó un balance exitoso de esta jornada.



“También se presentaron cinco eventos de tránsito, cuatro de ellos ocurridos después de las siete de la mañana. Tres de la totalidad de los siniestros fueron solo daños y en dos hubo personas lesionadas, es una reducción considerable en comparación con un día normal de circulación”, comentó Vallejo.



Cabe recordar que hubo un caso en el que un conductor de motocicleta se molestó al ser requerido por los agentes de tránsito e hizo disparos al aire con un arma de fogueo, por lo que “fue capturado y está a la disposición de la Fiscalía para ser judicializado”, precisó el Secretario.



Según información de la Secretaría de Movilidad, en Cali hay alrededor de 768.000 vehículos y que con esta jornada se logró sacar de circulación más de 700.000 vehículos.



Lea también: Video: Así han sido las agresiones y los hechos negativos del día sin carro y sin moto en Cali



Asimismo el Dagma entregó un balance positivo de esta jornada, revelando que se logró reducir los indicadores de contaminación y ruido de la ciudad.



“En ruido tuvimos una disminución general entre tres y cuatro decibeles a lo comúnmente se presenta en Cali, aunque hubo un incremento leve al final de la tarde. Cerramos con una medición de entre 68 y 70 decibeles”, dijo Franklin Castillo, subdirector de Calidad Ambiental del Dagma.



Además, “el índice de calidad del aire en Cali se mantuvo en un nivel aceptable, muy cerca de ser bueno. En un día normal la calidad del aire está en un rango entre 50 y 100, pero durante la jornada bajó hasta 50”, explicó Francy Restrepo, directora del Dagma.



Por otra parte, las autoridades del MIO manifestaron que el comportamiento del sistema fue aceptable y que no se presentó mayor dificultad en el transporte de los caleños.



Le puede interesar: ¿Fue un "error semántico"?: la polémica hipótesis que plantea Ospina sobre escándalo por contratación en Emcali



“Gracias al día sin carro no tuvimos tanta congestión, entonces tuvimos mejores frecuencias, menos tiempos de espera, a la gente se le vio muy animada utilizando el transporte masivo, porque así como llegaron se evacuó de manera inmediata”, Óscar Ortiz, presidente de Metrocali.



Para responder a la necesidad de los usuarios Metrocali dispuso 690 vehículos de manera simultánea, 40 de ellos de reserva para poder atender en sitios estratégicos donde se requiera.



Además, aunque al cierre de esta edición Metrocali no tenía cifras consolidadas de pasajeros transportados, las estimaciones previas a la jornada eran que se iban a movilizar cerca de 400.000 personas en este medio de transporte.