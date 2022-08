Después de un año, el BiblioMío de Paso del Comercio volvió a abrir sus puertas

El BiblioMÍO de la Terminal de Paso del Comercio abrió desde ayer nuevamente sus puertas, luego de estar cerrado por más de un año.



La habilitación de este espacio hace parte de la recuperación de esta terminal del MÍO, luego de que fuera vandalizada durante el paro nacional de 2021.



“Iniciamos en abril de este año de manera parcial y hoy damos apertura al BiblioMÍO, un espacio que contribuye a la construcción social. Los usuarios pueden leer durante su viaje o simplemente llevar el libro a su hogar, dado que la colección bibliográfica cuenta con múltiples temáticas”, dijo Oscar Ortiz, al referirse a los avances de la recuperación de esta terminal.



Esta nueva biblioteca se suma a las ya existentes en la estación Unidad Deportiva y las terminales Andrés Sanín y Simón Bolívar, en las cuales, en lo corrido de este año, más de 220 usuarios han disfrutado de la lectura de alrededor de 404 libros.



“Para los padres de familia es una gran ayuda tener estos espacios cerca de la casa, porque les sirven a los niños para resolver tareas que les dejan en los colegios”, dijo Magaly Ospina, usuaria del MÍO.



De acuerdo con información de la Fundación Bibliotec, una de las responsables de la apertura de este espacio, puntualmente el BiblioMÍO de la Terminal del Paso del Comercio es muy importante por la ubicación que tiene en la ciudad, y celebraron poder recuperarlo después de haber sido destruido durante el paro nacional.



“Para la Fundación Bibliotec es un placer poder ser parte de esta estrategia de ciudad, que ha tenido tanto impacto estos últimos años. Puntualmente en esta zona de la ciudad no se cuenta con tantas bibliotecas públicas y este espacio puede contribuir con dar acceso al libro y a la lectura de estas comunidades cercanas”, sostuvo María Elisa Holguín, directora ejecutiva Fundación Bibliotec.



​

Los BiblioMÍO funcionan de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Estas bibliotecas cuentan con el apoyo de los promotores de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali de la Secretaría de Cultura.



Para poder acceder al préstamo de libros hay que acercarse a estos espacios y pedir al bibliotecario que se haga el registro; luego de esto, estará habilitado inmediatamente para poder acceder a los beneficios.

Se debe recordar que los libros tienen un plazo máximo de préstamo de cinco días y el elemento prestado se puede devolver en cualquiera de los BiblioMÍO, pero, se puede renovar hasta por dos veces más.



“Para mí es muy importante el BiblioMÍO porque podemos aprender cosas nuevas y ayuda mucho para nuestra imaginación, mejorar en la lectura y tener un poco más de conocimiento. Muchas veces los utilizo para hacer mis tareas y también para distraerme de la tecnología”, expresó Valentina Puentes, estudiante del Colegio General Pedro Alcántara Herrán.