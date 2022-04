Desmontarán los megacentros, pero seguirá la vacunación contra el Covid 19 en Cali

Los puestos de vacunación anticovid que se habilitaron en los espacios públicos o megacentros empezarán a cerrar sus puertas poco a poco, debido a un cambio en la estrategia de inmunización.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que empezará el cierre masivo del Plan Nacional de Vacunación contra esta enfermedad para integrarse al PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones). “Esto no significa que se dejará de vacunar contra el Covid-19, sino que se hará una integración con el programa regular y se utilizarán los recursos de este, tales como los puntos de vacunación y el personal”, explicó Germán Escobar, viceministro de Salud.



Es decir, los megacentros empezarán a ser desmontados poco a poco y los ciudadanos encontrarán la vacuna en los puntos tradicionales que tienen las entidades de salud para inmunizar contra 21 enfermedades (por ejemplo, Sarampión, Varicela, Polio, etc).



En Colombia se pasará de 1.700 puntos actuales de vacunación contra el covid a 4000 puntos que hacen parte del PAI y en la ciudad de Cali se contará con 150 puntos.



Tan pronto se adelante, a partir del 22 de abril un proceso de revisión de las vacunas recibidas y aplicadas por cada municipio, así como una conciliación con las IPS por el pago de las dosis suministradas, se realizará un piloto de esta integración en Bogotá. Luego se replicará la misma estrategia para el resto de ciudades del país.

La población que tiene menor cobertura de vacunación anticovid en Cali son los niños de 3 a 9 años, con un 24 % en esquema inicial y un 0,10 % en tercera

dosis.

Carlos Alberto Reina, líder de vigilancia epidemiológica del PAI covid en Cali, indicó que por ahora se adelanta un proceso de corte de cuentas con los operadores de vacunación para trasladar toda la información actualizada al programa regular y después iniciar labores con más puntos de los que hoy funcionan en la ciudad.



“En estos momentos tenemos 12 megacentros que dejarán de funcionar de manera paulatina, pero con la vacunación covid en el programa regular se podrá aplicar el biológico en casi todas las instituciones médicas de Cali. Esto quiere decir que los caleños podrán vacunarse contra el coronavirus en 150 IPS diferentes”, aseguró Reina.



Este agregó que el cierre de la vacunación masiva se debe a que la población se está adhiriendo con más efectividad a otras estrategias comunitarias, como las visitas domiciliarias o las jornadas al interior de los barrios.



El 86,9 % de la población caleña ya cuenta con la primera dosis y el 74,2 % con el esquema inicial, según la Secretaría de Salud. Entretanto, solo el 30,2 % se ha hecho aplicar el refuerzo, pese a que ya todos los mayores de 12 años pueden acceder a este. Según el epidemiólogo, es en ese último aspecto en donde deben centrar los esfuerzos de mayor cobertura.



“Es cierto que el esquema inicial es muy bueno, pero está comprobado que la protección aumenta con la tercera dosis. Mire que -de manera preliminar- se sabe que en el cuarto pico se evitaron 3700 muertes en Cali y fue gracias a la vacunación. Yo creo que las personas tienen una expectativa de seguridad en estos momentos, de creer que no se van a contagiar, pero eso no significa que puede surgir una variante más contagiosa o letal en el futuro”, aseguró el epidemiólogo.



Por otro lado, indicó que para la nueva etapa de vacunación anticovid todavía se está a la expectativa del origen de los recursos, puesto que el Ministerio es el que desembolsa los pagos, los entes territoriales no asumen ese costo, pero es algo que podría cambiar si se acaba la emergencia sanitaria el 30 de abril.

En las últimas semanas el número de fallecidos diarios por coronavirus en el Valle del Cauca no ha superado los tres o cinco casos, según los reportes del Ministerio de Salud.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aclaró que la vacuna anticovid seguirá siendo gratuita, al igual que el resto de biológicos del PAI.



“Este proceso implica un esfuerzo de organización que el departamento ya ha avanzado, tratando de mezclar los dos tipos de biológicos, los del programa regular y de covid, en un solo esquema. Es algo que implicará un esfuerzo de las direcciones locales de salud y las Empresas Sociales del Estado y todas las IPS vacunadoras”.



Asimismo, Lesmes afirmó que la inmunización durante Semana Santa fue “muy pobre”, dado que solo se aplicaron 12.000 dosis, una cifra que es equivalente a un solo día de trabajo en todo el departamento.



“Esto ocurrió talvez porque estuvimos entretenidos entre el descanso y las celebraciones religiosas. Es algo preocupante, dado que aún no superamos el 76 % de cobertura en esquema inicial y el 26 % en tercera dosis. Aunque llevamos tres días sin pacientes covid que ingresen a una UCI, lo que expone que la situación está bien, tenemos posibilidad de terminar la pandemia si todos nos vacunamos”, agregó.



Además, recordó que “es esencial que los mayores de 70 años se apliquen la tercera dosis. Recordemos todo lo que atraviesa China en estos momentos y la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad”.



Puestos habilitados esta semana

En el oriente estará activo el Hospital Carlos Holmes Trujillo y el sector de Los Mangos, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Y la Fundación Carvajal, hasta el sábado.



En el suroriente funcionará el Centro de Salud de Unión de Vivienda Popular y el Puesto de Salud Mariano Ramos, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. hasta el viernes. Y el Hospital Carlos Carmona, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. hasta el sábado. Asimismo, operará el Centro Comercial Unicentro.



En el norte, el Hospital Joaquín Paz Borrero y el Centro de Salud La Rivera, de 8:00 a.m. a mediodía hasta el viernes. Y los fines de semana, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Además, la Terminal de Transporte prestará servicio mañana miércoles y el viernes, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.



Igualmente, estará activa La 14 de Calima hasta el jueves, entre las 8:00 a.m. y mediodía, mientras el resto de días de 8:00 a.m. hasta las 3:00 de la tarde.