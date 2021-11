Desde hoy se exige carnet de vacunación en Cali, así funcionarán los controles antifraude

Desde hoy, para ingresar a eventos públicos y privados de carácter masivo, y en bares, gastrobares, discotecas, cines, parques temáticos, casinos, bingos, actividades deportivas, museos, ferias, etc, será obligatorio presentar el carné de vacunación anticovid con al menos una dosis .



Esta es una norma que se debe cumplir obligatoriamente en todas las ciudades y pueblos del país, ya que el Gobierno Nacional lo estableció así mediante el Decreto 1408 de 2021 del pasado 3 de noviembre, con el fin de aminorar los riesgos de contagio por covid-19.



Los mayores de 18 años de edad deben mostrar el carné de vacunación contra esta enfermedad a partir de hoy 16 de noviembre y los mayores de 12 años desde el 30 de este mismo mes. Se puede presentar el carné impreso o el certificado digital, el cual se puede descargar en www.mivacuna.sispro.gov.co.

Los propietarios, administradores y organizadores de establecimientos y eventos serán los encargados de solicitar los carnés de vacunación.



En Cali, la Secretaría de Salud Municipal y la de Seguridad y Justicia trabajarán articuladamente para realizar visitas aleatorias en diferentes establecimientos con el fin de verificar la veracidad de estos documentos y la información contenida en ellos.

Falsificación del documento



Hecha la Ley, hecha la trampa, dice el adagio popular. Y algunos ciudadanos en Colombia, al parecer, han recurrido a la trampa para obtener un carné sin haberse hecho vacunar contra el covid-19.



Varios medios de comunicación vienen reportando situaciones como esta, desde hace unos meses atrás. Noticias RCN, por ejemplo, evidenció en su emisión del pasado 30 de julio, cómo delincuentes en Bogotá ofrecían carnés de vacunación por cien mil pesos.



En plena fila de un puesto de vacunación, un sujeto le ofreció a un ciudadano ‘infiltrado’ para la producción de la nota, un certificado de Mivacuna (página del Ministerio de Salud desde donde se descarga el certificado digital) totalmente “limpio”. El vendedor le decía al ciudadano que el carné era auténtico, pues se lo entregaba directamente un vacunador y hasta le explicó cómo llenarlo. E incluso, le comentó que vendía de ocho a diez documentos de estos, a diario.



En agosto pasado, el diario El Tiempo informó que las autoridades en Manizales estaban alerta porque estarían vendiendo falsos carné de vacunación anticovid.



En Cali, ya se empiezan a oír voces al respecto. Como la de Jhon Jairo Santanilla, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Córdoba, quien le ha manifestado en dos oportunidades a El País que unos amigos, sin haberse vacunado, portan unos carnés, “pero falsos”. El líder comunal manifiesta no saber en qué sitio exactamente hacen los carnés falsos, “pero uno preguntando en San Nicolás los puede conseguir”. Y agrega: “En San Nicolás hacen de todo, si hacen hasta dólares, ahora no van a hacer un carné de estos”, que por lo demás, dice, es fácil de falsificar.



Supone que sus amigos usaron los carnés falsificados en ese tiempo en que estuvieron pidiendo estos documentos en los centros comerciales para que las persona pudieran ingresar, “me imagino que los usaron para no limitar su acceso a ningún lado. Pero usted muestra ese papel y ¿cómo hacen para saber si realmente está vacunado? Eso es un papel, es fácil de falsificar, no es nada más. ¿Cómo usted confirma que eso es real entrando a un evento de una feria o a algún lado?”, se pregunta Santanilla.



El líder comunal advierte que aún son muchas personas vacunadas las que no aparecen en el sistema (en la página del Ministerio de Salud Mivacuna). “Yo ya aparezco, pero mi cuñada y otras personas que conozco tampoco. Eso debería ser como el sistema de la Policía Nacional que los agentes se enlazan con el número de cédula del ciudadano y van verificando si uno está o no está. Es más fácil que cuando hagan la vacunación carguen los datos de una vez al sistema en vez de estar haciéndolo con lápiz y papel”, manifiesta.

Cuidado con presentar un carné falso



De acuerdo con Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad, funcionarios de esta dependencia al igual que de la Secretaría de Salud, realizarán visitas aleatorias y periódicas a los establecimientos obligados a requerir el carné de vacunación contra el covid con el propósito de verificar la exigencia del mismo. “Tendremos funcionarios de civil que asistirán a los establecimientos a fin de identificar si los administradores y propietarios están haciendo la tarea de exigir el carné”.



Para asegurarse de que un carné no es falso Dranguet comenta que la Secretaría de Salud tiene las bases de datos actualizadas de las personas vacunadas. “Realizaremos visitas aleatorias en los diferentes establecimientos a fin de verificar la veracidad de los carnés y la información contenida en ellos”.



Asegura el funcionario que la norma establece que la exigencia del carné será para los eventos masivos “y hemos considerado que un evento masivo es aquel que aglomera más de 500 personas. No obstante, si el evento se realiza al interior de un establecimiento que está obligado a exigir el carné, los invitados al evento deben cumplir con esta exigencia”.



Interrogado sobre qué hacen las autoridades con un ciudadano que muestre un carné falso, Dranguet sostiene que la falsedad en documento es un delito, así que, además de ser retirado del sitio, la persona se pondrá a disposición de la Fiscalía para que le inicien el proceso penal respectivo.



El Subsecretario manifiesta que en Cali se han recibido denuncias al respecto, “pero no hemos sorprendido a personas portando carné falso de vacunación”.



Agregó el funcionario que como Alcaldía han dialogado con los diferentes gremios para lograr la articulación necesaria que les permita hacer la labor de inspección y vigilancia de forma adecuada y expedita, que los propietarios de los establecimientos tengan canales de denuncias cuando se presenten falsedades e inconvenientes.

Las penas que estipula el Código Penal



El abogado penalista Juan Manuel Tello Sánchez, docente de la Universidad Javeriana Cali indica que lo primero que se debe tener en cuenta es que falsificar materialmente un documento público o privado tiene consecuencias penales y en este caso, el carné de vacunación anticovid es un documento público que es expedido por el Ministerio de Salud.



El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali asegura que cuando una persona hace, fabrica materialmente un documento de estos, la norma penal en el Artículo 287 expresa que incurre en prisión de 48 a 108 meses, “eso es cuando es un particular. Cuando la falsificación la hace un servidor público la sanción será de 64 a 144 meses de prisión”.



Además, señala que el Artículo 291 del Código Penal castiga el uso del documento falso, “es decir, el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso del documento falso que puede servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años”.



Las penas son bastante delicadas, asevera el profesor de derecho penal, y si la persona tiene antecedentes y si se complica con otros delitos en concurso, con otras conductas delictivas, eso puede llevarlo a más meses o años de cárcel.



“La gente que está pensando que falsifica un documento y no pasa nada, que lo rompe y listo, no, no, no, está equivocada. Puede ir presa, privada de la libertad por haber sido sorprendida en flagrancia cometiendo el delito y de ahí en adelante vendrá la investigación en su contra por eso”, sostiene Tello.