Descuentos para morosos de servicios públicos de Emcali

Erika Mantilla

Un total de $360.000 millones le deben los clientes a Emcali con corte en el mes de agosto. Esto, después de que la cartera de morosos haya aumentado en un 15 % en los últimos seis meses, lo que se traduce en $56.000 millones más.



Carolina Serna, gerente financiera de Emcali, explicó que esto se debe a la reconexión de 26.660 usuarios a los servicios de acueducto y energía para garantizar la conexión de los servicios públicos en el marco del aislamiento social obligatorio.



De acuerdo con la funcionaria, estos $360.000 millones de deuda se traducen en casi 210.000 usuarios de los 700.000 que tiene la empresa, es decir, cerca del 30 % de los clientes tienen cuentas pendientes y la mayoría se concentra en los estratos 1 y 2.



Para hacer frente a esa situación, Emcali dio a conocer que condonará en un 100 % los intereses moratorios de todos los usuarios que hasta la fecha tengan la cartera vencida solamente en acueducto y energía. El anuncio se complementa con una tasa de interés y plazos ya establecidos.

Primero que nada, la tasa será del 5.37 % efectivo anual; por ejemplo, si la persona debe a Emcali $120.000 y difiere el pago a 12 meses, la entidad le fijará cuotas mensuales de $10.000 sumado al interés de dicho porcentaje. Y en cuanto a los plazos, estos fueron divididos según estratos y tipos de usuarios.



"Las personas que viven en estratos 1 y 2 tendrán un límite para diferir las cuotas hasta por 120 meses y quienes sean de estratos del 3 al 6, tendrán plazo de 84 meses. Los usuarios industriales y comerciales pueden hacerlo por 48 meses, como máximo”, explicó Serna, quien exhortó a establecer acuerdos de pago para evitar una posible desconexión.



La Gerente Financiera indicó que estos procesos se pueden realizar si es enviada toda la documentación requerida al correo electrónico emcalitelecolobro2@emcali.com.co, pero también está habilitada la manera presencial en algunos puntos de atención. Además, recordó que no es imperativo pagar el total de una factura, dado que los usuarios pueden hacer abonos parciales para evitar la interrupción del servicio.

Por su parte, José Grimaldo, vocal de control, advirtió antes de recurrir a este modelo de pago el usuario debe revisar si sus facturas pendientes se encuentran, o no, prescritas.

Persisten reclamos por cobros



Pese a que fue en mayo que tuvo lugar la ‘polvadera’ por denuncias de usuarios a los que les cobraron las facturas de Emcali por promedio y no por consumo, lo que resultó en incrementos en las tarifas, aún hay caleños que aseguran que tras haber atravesado esa situación, hoy no encuentran una solución al problema.



Ese es el caso de Marta Palacios, propietaria de dos locales comerciales (ahora de uno) en el barrio Marroquín, oriente de Cali, y cuya factura entre el 20 de marzo y 20 de abril de este año le reportó un gasto de $6.433.261 por el consumo de 800 metros cúbicos de agua, según constaba en el documento.



“Además de que los locales no estuvieron activos en ese periodo por la cuarentena, el consumo promedio que tenía los meses anteriores se ubicaba entre los 15 y 20 metros cúbicos, lo que se traducía en casi $700.000. Ahora, hablar de un consumo de 800 metros cúbicos en tan solo un mes es un resultado que ni siquiera tendríamos al sumar las facturas de los últimos tres años”, aseguró Palacios.



Si bien la ciudadana se contactó con Emcali, que le dio un nuevo contador que arrojó el mismo consumo de antes de la pandemia, no se ha corregido el cobro por más de $6 millones. En consecuencia, la comerciante acudió a la Superintendencia de Servicios Públicos, cuyo concepto está pendiente.



Al respecto, la Gerente Financiera de Emcali explicó: “En pandemia se nos dijo que podíamos cobrar por promedio, siempre y cuando no pudiésemos hacer las lecturas de los medidores en los predios de los usuarios, ya sea porque tuviesen candado o los locales se encontraran cerrados”.



Pero al preguntársele a la funcionaria por qué algunas facturas reportan costos excesivos indicó que esa aclaración “es competencia de la Gerencia Comercial”.



Aunque El País intentó contactarse con ese despacho para obtener razones de los cobros, no fue posible obtener respuesta al respecto.

