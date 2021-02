Denuncian presunta irregularidad en vacunación contra covid-19 en Cali

Natalia Moreno Quintero

A través de una publicación en las redes sociales se dio a conocer una supuesta irregularidad en la vacunación contra covid-19, adelantada en una institución prestadora de salud de la capital vallecaucana.



Fotografías de documentos compartidos en Twitter darían cuenta de la inmunización de una trabajadora que hace parte del personal administrativo de una clínica, evadiendo la priorización determinada por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Vacunación que indica que en la primera etapa deben ser inoculados los trabajadores de la salud de la primera línea de atención del covid-19.



Según las imágenes compartidas en la red social, en el portal Mi Vacuna una mujer de nombre Olga no se encuentra entre la población priorizada, no obstante, la misma persona ya contaría con un certificado tras haber recibido la primera dosis del biológico. Cabe mencionar que no se puede apreciar con claridad que se trata de la misma persona y que los documentos son genuinos.

Denuncian en Cali.



Clínica vacunó a personal administrativo, cómo si fuera de primera línea, dejando a algunos del personal UCI covid sin vacunas.@RonnySuarez_@MiyerTorresA@personeriacali@MinSaludCol@infopresidencia



Estas fotos es ejemplo de ello 👇👇 pic.twitter.com/RyLE77oq7j — CaliWeb (@CaliWebCo) February 23, 2021

Frente a esta denuncia, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, expresó en Twitter que la cartera que ella lidera "continuará acompañando el proceso de inmunización por covid-19, verificando el cumplimiento de las directrices y medidas impartidas por el Ministerio de Salud".



La funcionaria acompañó su mensaje con la foto de un comunicado oficial emitido por la Clínica Esensa este lunes, en el que asegura que inició con éxito la de vacunación contra el covid-19 con el biológico de Pfizer, proceso que comprende la inmunización de 66 personas.



"Nos permitimos informar que no son ciertas las versiones de que haya sido vacunado personal administrativo o directivo de la institución, dado que de manera estricta y rigurosa nos hemos asegurado que se cumpla con el orden del personal asistencial de los grupos que ha señalado el gobierno nacional y que es acorde con el nivel de exposición y riesgo de los mismos", se lee en el comunicado.



Ante el cuestionamiento de un usuario de Twitter sobre la veracidad del comunicado, la Secretaria destacó que ha estado "acompañando el proceso de investigación, verificando y contrastando bases de datos e información referente al caso".