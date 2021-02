Natalia Moreno Quintero

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, denunció este lunes a través de su cuenta de Twitter presuntas irregularidades en Corfecali, donde estarían presionando a funcionarios para que firmen documentos dudosos relacionados con la Feria de Cali Virtual 2020.



"Me informan de presiones que están recibiendo funcionarios y contratistas de Corfecali para que firmen documentación dudosa relacionada con la Feria Virtual de Cali 2020. Algunos están pensando en dar el paso al costado para no verse envueltos en corrupción", escribió el parlamentario.



El alcalde Jorge Iván Ospina expresó que no conoce las presiones a que hace alusión el representante Christian Garcés. "En todos caso, siempre los congresistas deben llevar sus denuncias a los espacios de control pertinente", apuntó.



La denuncia se produce luego de que Garcés enviara una carta a la Junta Directiva de Corfecali en la que advierte sobre las "graves implicaciones" que implica la falta de publicación y acceso de los documentos sobre cómo fueron ejecutados los recursos públicos para la realización del evento de fin de año en la capital vallecaucana.



Cabe resaltar que el Representante a la Cámara radicó un derecho de petición el pasado 15 de enero, en el que solicita mayor información sobre procesos de selección y contratación; selección de artistas y bandas internacionales, nacionales y locales; nivel de satisfacción de las necesidades descritas en los estudios previos; así como el impacto de transmisión de la Feria Virtual, entre otros detalles del evento.



"Me permito solicitarles, como órgano de administración de Corfecali, exigir al representante legal de la entidad dar respuesta de fondo al derecho de petición que radiqué, así como también a las demás solicitudes de información que sobre la Feria Virtual de Cali 2020 se le hayan elevado a Corfecali", se lee en la misiva.



"Al hacer parte de un órgano directivo, son corresponsables del buen manejo de los recursos públicos que la entidad ejecute y administre, por tal motivo les solicito tomar todas las medidas necesarias para que la ciudadanía caleña tenga claridad sobre la ejecución de cada peso aportado por el Municipio de Santiago de Cali a Corfecali", se añade en la carta.

Como se puede leer en este informe publicado por El País el 12 de enero de 2021, entre las críticas a la Feria de Cali Virtual 2020 se encuentra el reclamo de representantes de diversas disciplinas por la reducción en el presupuesto para el pago de quienes participaron en el Salsódromo, cuando, aseguran, "se gastaron más de $500 millones en tres artistas de afuera, acá pagaron $3 millones, $4 millones".



En su momento, en respuesta a la pregunta de por qué fueron destinados US$150.000 para el pago de tres videos con presentaciones de artistas internacionales y sobre las diferencias salariales entre dichos músicos y los locales, el gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga manifestó que “no se puede estandarizar el valor, porque en el mundo musical se ve la trayectoria, la producción, si han tenido éxitos o no. No se puede comparar a Alexander Abreu con su capacidad para poner éxitos con una orquesta emergente o pequeña”.



Zuluaga presentó su carta de renuncia este lunes tras ser criticado por participar en una fiesta en 'El Mulato Cabaret', de la que salieron fotografías en las que se le ve sin tapabocas, en un evento cuestionado por no respetar los protocolos de bioseguridad.