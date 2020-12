Denuncian amenazas de muerte contra tres personas en Cali que cuestionaron la Feria y gestión de Ospina

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La concejal Diana Rojas, el abogado Elmer Montaña y el periodista Camilo Chará aseguraron haber recibido amenazas de muerte luego de realizar denuncias contra la Administración Municipal y la Feria virtual 2020.



A través de las redes sociales, Rojas, Montaña y Chará expusieron que dichas amenazas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades y que están tomando todas las precauciones necesarias para cuidar su vida.



La concejal Diana Rojas aseguró que recibió amenazas en su página web y que estarían relacionadas a su labor de control y veeduría a las decisiones establecidas por la Alcaldía de Cali.

"He sido amenazada de nuevo, esta vez a través de mi página web. Pido garantías @FiscaliaCol y protección para quienes hacemos control político y social, para quienes denunciamos, preguntamos y cuestionamos, así esto incomode a algunos", escribió en su cuenta de Twitter.

"He sido amenazada de nuevo, esta vez a través de mi página web. Pido garantías @FiscaliaCol y protección para quienes hacemos control político y social, para quienes denunciamos, preguntamos y cuestionamos, así esto incomode a algunos", escribió en su cuenta de Twitter.

La edil Rojas le comentó a El País que "no entiendo a quién pueden molestar mis denuncias como para amenazarme de muerte, pero esperamos que se investigue y se pueda dar con el paradero de la persona que está haciendo estas amenazas".



Y agregó: "Mi deber es y seguir haciendo control político, preguntar y cuestionar aunque siga molestando y levantando ampollas. Reitero mi llamado al Gobierno Nacional para que proteja la vida de quienes denunciamos y hacemos control a la gestión pública".



En la misma situación se encuentra Elmer Montaño, abogado y defensor de derechos humanos, quien denunció que existe un plan para acabar con su vida.



De acuerdo con lo que el abogado Montaña le contó a El País, todo se debe a una serie de denuncias que realizó el pasado mes de noviembre, cuando advirtió que la Alcaldía estaría derrochando los recursos públicos en el alumbrado público y la Feria de Cali virtual 2020 .



"Hace 10 días una persona, que conozco de vista, acudió a mi oficina y me informó sobre la presunta existencia de un plan para asesinarme por las denuncias que he presentado por los contratos de alumbrado navideño y feria de Cali 2020. Inmediatamente puse estos hechos en conocimiento de la fiscalía y busqué refugio, mientras se aclara la situación", apuntó.



"Esto ha provocado una enorme angustia a mi familia y mis amigos. He tomado las medidas de seguridad que están a mi alcance. No puedo negar que tengo miedo, pero no me voy a dejar acobardar. Vamos a seguir ejerciendo, desde control ciudadano en Colombia, un control real sobre la gestión de nuestros mandatarios y servidores públicos", indicó.



Montaña afirmó que "Ya dimos el primer paso, sabemos que esta pelea tiene riesgos y peligros evidentes, pero vale la pena tratar de empoderar a la ciudadanía para se convierta en el verdadero control del Estado. Cuando los servidores públicos asuman que los estamos vigilando y fiscalizando y que tenemos la disposición de movilizarnos para exigir transparencia y castigo para los corrupto".

Adicionalmente el abogado manifestó su solidaridad con la la concejal Rojas y el periodista Camilo Chará, reconocido también por hacerle seguimiento a varias denuncias que se radicaron por el manejo de recursos públicos de la alcaldía de Cali.

Solidaridad con la concejala Diana Carolina Rojas @DianaRojasCali , quien fue amenazada de muerte por el control político y las denuncias fundadas que ha hecho en cumplimiento de su función como concejala.

Los caleños debemos protegerla y apoyar su labor.https://t.co/0Y7qSsmFKe — Elmer José Montaña G (@elmermontana) December 30, 2020

El último caso es el del periodista caleño Camilo Chará, quien advirtió que recibió amenazas a través de un mensaje de texto y pidió a las autoridades que se investigue su situación.



"A la incertidumbre que vivo por la delicada situación que vive mi papá, se suma la AMENAZA que acabo de recibir. Pido a las autoridades @fiscaliacol @PoliciaCali que investiguen", escribió el comunicador en Twitter.



Al parecer, estas amenazas tienen origen en dos denuncias que el periodista expuso posibles casos de corrupción en la Administración Municipal.

“Tengo dos denuncias en la Contraloría por posibles actos de corrupción en Cali, una más en la de aquí de Cali por unos contratos en la secretaría de paz y a eso sumarle las denuncias en redes, ayer expuse al gerente de abastecimiento de Emcali y a Abadía", apuntó.

A la incertidumbre que vivo por la delicada situación que vive mi papá, se suma la AMENAZA que acabo de recibir.



"A la incertidumbre que vivo por la delicada situación que vive mi papá, se suma la AMENAZA que acabo de recibir.

Pido a las autoridades @FiscaliaCol@PoliciaCali que investiguen"

Ospina responde



En la tarde de este miércoles, en una rueda de prensa en la que se anunciaron las nuevas medidas que regirán en Cali para el fin de año, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció sobre las amenazas que recibieron Rojas, Montaña y Chará.



"Es una situación muy triste. Considero que esto debe llevarse a hasta las últimas instancias de la Fiscalía General de la Nación para conocer la motivación de esas amenazas", apuntó.



El mandatario manifestó que es respetuoso de las posturas que difieren de las suyas y que "jamás se me ocurriría pensar que alguien que piensa diferente, así en ocasiones estén equivocados, tenga que tener una amenaza".



Las denuncias, en todos los casos ya están en conocimiento de la Policía y la Fiscalía, se espera que en las próximas horas expliquen qué pasó y cuál sería el origen de esas amenazas.