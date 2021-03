Decretan Ley Seca durante el puente festivo del Día de la Madre en Cali

Erika Mantilla

El general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, dio a conocer que la Ley Seca por el Día de la Madre será de tres días, a partir del sábado hasta el martes.



"El promedio de homicidios en los últimos siete años en la ciudad durante la celebración del Día de la Madre es de 15. También hay un promedio de 69 lesionados y más de 600 riñas que son atendidas, por esto la Alcaldía ha querido tomar esta decisión como una medida preventiva", afirmó el General.



La medida estará vigente desde el sábado, 12 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el martes, 15 de mayo, a las 6:00 a.m.



"Hemos dispuesto de los 8000 policías de la Metropolitana para controlar esta medida pero, sobre todo, para que las madres compartan con sus hijos y familiares sanamente en las casas y demás lugares. Como dice el Alcalde, no lo tomemos como una restricción sino una medida de cultura ciudadana para cambiar el concepto del Día de la Madre como fecha violenta", afirmó el oficial.



La Policía de Cali tendrá 20 puestos en diferentes zonas de la capital del Valle acompañando operativos de la Secretaría de Movilidad para el control de conductores que manejen en estado de embriaguez.



Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil y la Secretaría de Salud estarán también acompañando la labor de la Policía en las calles, indicó el General.



"Vamos a estar en zonas de gourmet, en Pance, Tres Cruces, Cristo Rey, Kilómetro 18 y en cementerios para que las familias estén seguras", añadió el Comandante de la Policía de Cali.



Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que la medida busca que la celebración del Día de la Madre no siga siendo una de las fechas más violentas en la capital del Valle.



"Esto tiene un mensaje profundo y es que nosotros acá en Cali no podemos seguir aceptando que el Día de la Madre sea la fecha más violenta", añadió el Alcalde.