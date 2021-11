Cali debe vacunar 250 mil personas en tres días para llegar a meta de inmunizados, ¿alcanzará?

Más de 250.000 personas en Cali hacen falta por vacunarse para alcanzar la meta del 75 % de inmunizados con al menos una dosis, objetivo que la Alcaldía fijó para el próximo lunes 15 de noviembre.



Las mismas autoridades locales no creen que lleguen a alcanzar este propósito para ese día, pese a que hoy la ciudad está en el 66% de vacunación.



“Es una meta que no es fácil de conseguir, muy compleja. Y aunque no creo que la logremos en estos pocos días que restan, seguimos trabajando para aumentar la cobertura de vacunación”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, quien en una entrevista había asegurado que el objetivo podría lograrse para el 20 de noviembre.



En todo caso, destacó que si bien se ignora si el Ministerio de Salud va a aplazar o no la fecha, esto no es una limitante para que más de 1,6 millones de caleños cuenten con la primera dosis contra el coronavirus mientras se aumenta el rendimiento.



La funcionaria aseguró que el ritmo de vacunación ha pasado de ser 7000 dosis aplicadas por día a alrededor de 14.000 o 15.000, lo que da como resultado que en los últimos cinco días más de 100.000 caleños hayan participado del proceso. Y de estos, cerca de 35.000 han recibido la primera dosis recientemente.



“Hemos tenido una respuesta muy positiva de los jóvenes, en especial por la exigencia del carné de vacunación que será obligatorio a partir del martes para eventos masivos y establecimientos como bares, discotecas, iglesias, casinos, entre otros”, recordó la Secretaria, quien agregó que están pendiente de dar un reporte con más impacto, debido a que hay un subregistro de vacunados desde las IPS.

Según Torres, “mientras no se logre lo planteado se continuará con un riesgo entre los no vacunados de aumentar la velocidad de transmisión del covid y acelerar la derivación a UCI de estos grupos poblacionales”.

​

Pese a que posiblemente no se cumpla la meta para la fecha trazada, la funcionaria resaltó que Índice de Resiliencia Epidemiológica de Cali pasó de estar en 0,76 hace dos semanas a ubicarse en un 0,80 en estos momentos. Es clave mencionar que ese indicador mide el nivel de cobertura de vacunación, la capacidad del sistema de salud, el testeo para casos covid y la seroprevalencia de la enfermedad en un territorio.



Y más aun clave es que, según el Ministerio, una ciudad puede realizar eventos con aforos del 100 % para vacunados si logra que ese índice esté por lo menos en un 0.75. Sin embargo, si Cali ya superó esa barrera, ¿por qué en estos momentos solo tiene permitido realizar eventos con aforo de apenas el 75 %?



Según la Secretaria de Salud, esta solicitud ya fue hecha al Ministerio, con el fin de que Cali sea tratado como un distrito y no un municipio, y así tener el beneficio de realizar actividades con más presencia de gente.



Por su parte, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, afirmó que se deben identificar todas las barreras de acceso al biológico a la hora de fortalecer las coberturas por vacunación. “Más que hacer un listado de barreras se trata de hacer investigaciones operativas en grupos específicos, pues las barreras de acceso no son las mismas en una ama de casa que a un trabajador dedicado a la mensajería, por poner un ejemplo”, indicó Osorio.



Actualmente en el país hay 15 capitales que ya tienen el 70% de su población vacunada con una dosis, entre ellas: Manizales, Ibagué, Bogotá, San Andrés, Pasto, Pereira, Armenia, Barranquilla, y Medellín.

18 grupos vacunadores estarán activos en los alrededores del Coliseo María Isabel Urrutia durante el Festival Conciertos por la Vida hoy y mañana.

Conciertos para vacunados en el oriente de Cali



A la 1:00 de la tarde de hoy se dará apertura al Festival Concierto por la Vida en el Coliseo María Isabel Urrutia con un aforo aproximado de 25.000 personas, las que solo podrán ingresar con el requisito de que ya estén vacunadas.



“Durante toda esta semana hemos entregado boletas a quienes se han vacunado. Para ingresar deben mostrar el carné que demuestre que ya tienen al menos una dosis o sino aplicarse el biológico en la entrada del Coliseo”, explicó el alcalde Jorge Iván Ospina.



El Festival contará con dos momentos. El primero, que se realizará hoy, estará destinado para personas de 12 a 24 años entre 1:00 p.m. y 7:00 de la noche. Los menores deberán ir acompañados de un adulto (también vacunado). Y el segundo, que se realizará mañana domingo, estará abierto solo para mayores de 18 años desde las 2:00 de la tarde hasta la medianoche.



Algunos de los artistas que harán parte de la programación son Willy García, DJ Marlong Son, Ñejo, Javier Vasquez, Herencia Timbiquí, Andy Caicedo, Los Traviesos, Son 21, entre otros.