Daño de la vía al mar amenaza con desatar otra crisis en el Valle, ¿qué dice el Invías?

El agrietamiento de la vía Cali- Dagua - Loboguerrero, a la altura del kilómetro 59, uno de los principales corredores viales que comunica con Buenaventura, ha generado un grave impacto social y económico en la región.



La alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, dice que la situación es bastante compleja y crítica, por tratarse de un corredor socioeconómico estratégico para el municipio, por su oferta gastronómica y de servicios. Según afirma, su cierre ha traído unos impactos económicos muy fuertes para todo el comercio local.



Esta semana se habilitó la vía alterna Puerto Dagua -Atuncela -Loboguerrero, para permitir el tránsito de pasajeros y vehículos livianos, mientras Invías adelanta las obras de recuperación del tramo afectado.



Sin embargo, el paso de vehículos pesados quedó restringido porque ponen en riesgo la estabilidad de los puentes de acceso a Puerto Dagua y Loboguerrero, averiados por la creciente del río. Este tráfico se puede mover por la ruta Cali- Mediacanoa- Loboguerrero.

​

Lea además: Autoridades siguen sin encontrar una solución para la crisis de la compra del Soat



“Queremos aclarar que el corredor no está cerrado en su totalidad, pueden seguir viniendo al kilómetro 18, al 30 y al Queremal. El cierre es a la altura del kilómetro 59, llegando a Loboguerrero, pero hay flujo vehicular normal hasta la cabecera municipal de Dagua, incluso hasta el corregimiento de Atuncela, para que nos sigan visitando y así evitar una crisis social”, solicitó la alcaldesa.



La fractura de la calzada dividió en dos la localidad de aproximadamente 49.500 habitantes, interfiriendo con el desarrollo de las actividades de los corregimientos de Loboguerrero, Cisneros y El Naranjal, que dependen de la cabecera para el servicio médico y abastecimiento de productos de primera necesidad. Son dos mil personas afectadas directamente, pero indirectamente es todo el municipio, ya que muchos comerciantes se abastecen mutuamente de estas zonas.



Se estima que unas 4000 a 5000 personas visitan esta zona los fines de semana.

“Instamos a los ingenieros de Invías, pero también necesitamos mayor compromiso por parte del Gobierno para que esta vía nacional sea reparada cuanto antes posible porque los impactos socioeconómicos son sin precedentes”, afirmó la alcaldesa.



De seis a ocho meses, recuperación

Vía alterna en Dagua permite paso de vehículos pequeños y de pasajeros.

El Instituto Nacional de Vías, Invías, informó esta semana que los trabajos de recuperación del tramo afectado podrían tardar de seis a ocho meses.



Carolina Barbanti, directora de Ejecución y Operación (e) de Invías, explicó que la entidad dispuso un equipo de técnicos y especialistas para hacer un análisis del sitio y definir así el plan a seguir para atender la emergencia.



Se plantea la construcción de un muro de contención con cimentación profunda y la realización de obras hidráulicas en los taludes superior e inferior, además de las gestiones para conseguir recursos para contratar las obras.



En una primera fase, de atención de la emergencia, se hará una descarga de material, debido a que la vía está demasiado deteriorada y lo que se busca es quitarle peso al talud para evitar que el daño se extienda más.



Un estudio de monitoreo realizado en la zona evidenció que en la parte norte del sitio donde se presentó la falla (a unos 300 metros) se estarían generando más fisuras, por lo que es preciso realizar labores de prevención para evitar una pérdida como la del kilómetro 59.



Lea también: Video: ladrones fingieron accidente para robar a dos ciudadanos al norte de Cali



Ante la preocupación de diversos sectores por el tiempo que tomarán las obras, Barbanti insistió que “somos conscientes de la importancia del corredor, pero existe la vía alterna Buga - Buenaventura. Las obras no se pueden realizar en menor tiempo porque se trata de una cimentación profunda y debemos garantizar que la estructura no se pierda en el evento de una nueva avenida torrencial”.



En cuanto a la solicitud de los transportadores de la exoneración del pago de los peajes de Yotoco y Loboguerrero, manifestó: “Es una situación que debe evaluarse, porque incluso este cobro garantiza que podamos contar con los recursos para hacer la reparación de la vía”.



Pero la solución no parece tan fácil. El geólogo y ex director de Ingeominas en el Valle, Gabriel París, explicó que la región de Dagua – Loboguerrero – Darién está situada a lo largo de la gran falla geológica Dagua - Calima, que se encuentra activa y, en todos estos siglos, ha tenido muchos desplazamientos, destruyendo la formación geológica. “El que conoce de esto y examina las laderas y los taludes de la vía se da cuenta de que la roca está en malas condiciones y que tarde que temprano eso se desploma”, afirmó.



Dijo también que, en su momento, se propuso hacer la carretera por arriba, entre Darién y Buenaventura, porque las pendientes son más moderadas y hay menos probabilidad de deslizamientos, pero “ganó la política”.



“Yo creo que eso nunca tendrá remedio, es cuestión de tiempo. Unas veces va a estar estable en los veranos, otras veces en los inviernos severos se desplomará y algunas otras ocasiones un sismo ayudará a derrumbar esas laderas. Eso va a ser algo crónico como la vía por la Línea, no tiene solución”.

Algunos transportadores denunciaron que el servicio informal está llevando pasajeros por la vía alterna de Dagua, agudizando la problemática del gremio.

Priorizar el trabajo

Empresarios y transportadores han pedido acelerar los trabajos de recuperación de la vía.



Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Cali, reiteró que el daño presentado en ese tramo de la vía obliga a la gente a viajar por Mediacanoa. Esto implica 50 kilómetros más de distancia, que representan dos horas adicionales de viaje entre Cali – Buenaventura, además de un incremento en los costos para las empresas transportadoras y aún para los viajeros en carros particulares, porque tienen que pagar más combustible y peajes.



Luis Hernando Lozano, gerente del Corredor del Pacífico, que reúne las 6 empresas autorizadas para el transporte de pasajeros, sostuvo que a diario se despachan de Cali 118 vehículos con 1.800 o 2.000 pasajeros y regresaban 1.500 de Buenaventura. En este momento, los despachos habilitados han bajado 80 %, mientras el flujo de pasajeros ha caído 40%.



“Los piratas están utilizando la ruta alterna de Dagua, pero nosotros solo podemos usar la vía Cali-Yumbo-Mediacanoa- Buenaventura. Nos gastamos cinco galones más de gasolina que cuestan $50 mil y dos peajes que valen $ 23.000. El incremento diario por vehículo es de $73 mil. Aunque hemos solicitado la reconsideración de la tarifa y del peaje, hasta ahora no ha habido respuesta, es una situación muy difícil para las empresas y propietarios de vehículos”, subrayó.



Le puede interesar: ABC: ¿Cómo renovar su licencia de conducción?



Entre tanto, José Fernando Amézquita, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Occidente, indicó que el desvío afecta el corredor por donde se mueve la carga pesada hacia Buenaventura, aumentando los tiempos de logística y desplazamiento que tienen un efecto directo en los costos.



“Le hemos sugerido a Invías que además de obras de mantenimiento este corredor necesita obras de intervención de ingeniería para que pueda tener un nivel adecuado de servicio tanto para pasajeros como para carga, ya que es un corredor de alcance nacional por el que se mueve el 45 % del comercio exterior”.



Además, implementar turnos rotativos y trabajar 24 / 7 en dicho tramo para que la solución se dé en el menor tiempo posible.



Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, dijo que están “sumamente preocupados por la vía Cali -Loboguerrero, que es utilizada por la población para temas de educación, salud, trabajo y por la que se mueve carga con productos alimenticios y perecederos para el abastecimiento de Buenaventura.



“Es un tema que afecta a muchas comunidades y el comercio. Por este corredor se mueven alrededor de 2000 vehículos diarios. Esperamos que se puedan acelerar los trabajos para acortar los tiempos; pero, a largo plazo, más allá de rehabilitarla, requiere unas intervenciones donde está la falla y en otros puntos críticos para mejorar sus especificaciones de servicio, teniendo en cuenta que es una vía muy importante para el sector productivo y para la región”.

Posibles soluciones

El geólogo Gabriel París dijo que la vía Dagua - Loboguerrero ha tenido un largo historial de problemas.



Explicó que todas las rocas, basaltos en su mayoría, están fracturadas y cuando llueve entra agua por las fisuras, los suelos se saturan y con la presión ejercida por la roca sobre el terreno sobreviene el desplome.



Como solución a esta situación, plantea la construcción de un viaducto largo, separado de la cordillera y anclado profundamente a la roca, pero no sabe si el basalto falle.