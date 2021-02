¿Cuándo se vacunará Jorge Iván Ospina contra el covid-19?, esto respondió el Alcalde

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, explicó en la mañana de este viernes las razones por las cuales no se ha vacunado contra el nuevo coronavirus.



El mandatario manifestó que pese a ser médico, respeta los protocolos establecidos y que no se encuentra dentro del la primera línea de atención a los pacientes contagiados con covid-19.



"No me he vacunado porque yo soy respetuoso de los procesos y protocolos establecidos. Aunque soy médico, no estoy atendiendo a personas con covid, no trabajo una Unidad de Cuidado Intensivo, ni estoy en alta exposición", aseguró.

Ospina recalcó que "si yo me vacunara para probarle a la gente que la vacuna es segura podría también estar burlado un procedimiento establecido y sería considerado una irresponsabilidad de mi parte".



En cuanto a la fecha en la que recibirá el biológico, el alcalde de Cali señaló que será cuando sea el turno de las personas de su edad y de acuerdo al nivel de riesgo.



"No tengo hipertensión, diabetes, ni enfermedades respiratorias. Aunque estoy gordito no estoy obeso. Además, sería un mensaje inapropiado vacunarme sabiendo que hay otras personas que necesitan más la vacuna", puntualizó.



En relación a los posibles problemas que se puedan tener con el proceso de vacunación en la ciudad, Ospina indicó que los posibles inconvenientes que puedan tener sean de registro, pero aclara que desde diciembre se ha realizado un trabajo para evitar estos inconvenientes, actualizando las bases de datos.



"Si la vacuna nos llega en grandes cantidades, podremos armar equipos de vacunadores. Cada una de las clínicas que he visitado tiene la mejor disposición para realizar este proceso. Estamos listos", comentó.



Cabe mencionar que hacia las 2:15 p.m. de este jueves 18 de febrero fue inmunizada la primera persona en la ciudad y el departamento, la auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, Sandra Milena Herrera, dando inicio así al plan de vacunación en el mencionado centro asistencial. Este jueves también se empezó la aplicación de los biológicos en el Centro Médico Imbanaco, la Clínica Unidos por la Vida y la Fundación Valle del Lili.



Como positiva calificó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la primera jornada de vacunación contra covid-19 que se adelantó en la capital vallecaucana este jueves.

"Es un balance muy positivo. Logramos distribuir los biológicos a cuatro instituciones de la ciudad. Hemos logrado hasta el momento vacunar alrededor de 200 personas, nuestra meta es llegar a 300 personas, estamos esperando el conteo y saber cuál fue la productividad debido a que hay que esperar que se descongele y todo tienen un proceso", manifestó la Secretaria.

324 personas fueron vacunadas contra el covid-19 en Cali en la primera jornada, según el alcalde Ospina.

A la par con el HUV e Imbanaco, la vacunación también inició en las clínicas Valle del Lili y Unidos por la Vida, y durante los próximos días las 5.184 vacunas que llegaron a la capital del Valle se distribuirán en otras 20 IPS públicas y privadas.



Por su parte, Juan Carlos Corrales, el gerente para la vacunación de Covid-19 en el Departamento, que tiene el reto de coordinar la vacunación de más de 3 millones de vallecaucanos este año, advierte que en un par de semanas se aspira a descentralizar la vacunación en el Valle y conminó a confiar en los biológicos. “La vacuna es la salida a la pandemia”, asegura.

"Esperamos que en 15 días llegue la segunda dosis de Pfizer, que coincide con la primera semana de marzo, y allí esperamos que llegue otro gran lote de vacunas para iniciar con la población mayor de 80 años en el Valle. Inicialmente la proyección del Ministerio era recibir 850.000 dosis en febrero y llegaron 50.000, la proyección para marzo son 3,8 millones; para abril son 1,8 dosis. Este primer envío es poco, pero a partir de marzo llegarán más dosis debido a la producción que tienen los laboratorios; con esa expectativa podremos, al 31 de diciembre de este año, vacunar los 3.079.000 vallecaucanos para lograr la inmunidad de rebaño.", expresó.

Valle superó las 6000 muertes por covid-19

En una jornada marcada por el inicio de la vacunación contra el covid-19, con la aplicación de las primeras dosis a miembros del personal de la salud de la primera línea frente a la enfermedad, el Valle del Cauca reporta 664 nuevos contagios y se mantiene por debajo de los mil casos diarios notificados.



De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento registró 20 muertes por complicaciones derivadas del covid-19, de las cuales 13 corresponden a residentes de Cali y una a personas que vivían en Tuluá, Palmira, Sevilla, Roldanillo, Vijes, Caicedonia y Ginebra.



Con este reporte, el Valle ya registra 191.264 casos positivos y 6015 decesos por la enfermedad desde que inició la pandemia.



De las 1125 camas UCI que hay en el departamento, 417 (37,1%) están ocupadas por casos positivos o sospechosos de covid-19, 451 (40,1%) por pacientes con otras patologías y 257 (22,8%) se encuentran disponibles.

En Cali, el nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos está en 81,5%, de las cuales el 37,8% (321) corresponden a casos del nuevo coronavirus, mientras que el 43,8% (372) son pacientes con otras patologías.

Cali registra 135.080 casos positivos y 3.761 muertes por covid-19 desde la llegada de este virus al país.