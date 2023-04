¿Cuáles son? Conozca los barrios de Cali que se quedarán sin energía el miércoles 12 de abril

Cuatro barrios de la ciudad no tendrán servicio de energía el miércoles 12 de abril debido a labores de mantenimiento en el cableado, según informaron las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



Concretamente los sectores son: las carreras 51 a 54 entre calles 5A oeste y la Avenida Circunvalación (Siloé), la calle 8A entre carreras 44 a 50 (Tequendama), la carrera 42A entre calles 5A a 5E (Tequendama), las carreras 42 a 46 entre calles 13 a 14 (El Guabal) y la diagonal 51 entre calles 15 oeste a 17 oeste (La Sirena).



Lea además: Cali, una ciudad de huecos y accidentes: aumentan demandas por mal estado de las vías



Según Emcali, el servicio será suspendido desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., pero solamente en La Sirena será entre la 7:00 a.m. y 10:00 a.m.



El motivo de estas suspensiones, según Emcali, son porque se adelantarán labores de instalación de un nuevo cable ecológico y modificación en la red.



Se debe recordar que la instalación de este cable ecológico se está realizando en varios sectores de la ciudad y su principal función es mejorar la prestación del servicio, permitiendo que se generen menos cortes de energía en los sectores en los que están siendo ubicados.