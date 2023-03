Cristo Rey, otro proyecto de Cali que se 'cuelga': las razones del notable atraso en las obras de renovación del monumento

En poco más del 26% de ejecución avanza el tramo 5 del proyecto Integral Cristo Rey, ubicado en la zona alta junto al monumento, tras casi ocho meses de iniciar las obras.



El problema es que mañana, 12 de marzo, se cumple el plazo total pactado para este tramo del proyecto, por lo que la Secretaría de Vivienda informó que ya se está trabajando en una prórroga.



Esta sería la segunda que se concede, pues en el pasado mes de diciembre, cuando se cumplía el primer plazo, este fue ampliado por primera vez. En ese momento, el proyecto tenía una ejecución del 20,1%, es decir que en los últimos dos meses la obra solo ha avanzado aproximadamente un 6%.



Adrián Saavedra, arquitecto coordinador del tramo V del proyecto, explicó que hasta ahora se han adelantado las labores de cimentación y todo lo relacionado a las estructuras que van a sostener las edificaciones.



“El tramo 5 está dividido en cuatro frentes de trabajo. En el primero, que es el edificio de portería y bienvenida, tenemos un avance del 43%; en el segundo, el edificio terrazas, del 19%; el tercero, que es el edificio de monumento, tenemos un avance del 29%, y en todo lo que corresponde a senderos y pasarelas elevadas, el avance es del 20%”, agregó.

​

Desde la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat no alcanzaron a pronunciarse sobre los retrasos en los trabajos hasta el cierre de esta edición, sin embargo, cuando se emitió la primera prórroga en diciembre se dieron algunas razones.



“Se presentaron factores de fuerza mayor, por ejemplo, a nivel social hubo inconvenientes con la comunidad aledaña al proyecto y comerciantes ubicados alrededor de las zonas a intervenir. También se presentaron fenómenos de la naturaleza, como lo fue el Fenómeno de la Niña registrado en el país, especialmente en la región suroccidental. Además, el interventor reconoce que fue necesario adelantar varios trámites con otras entidades del Estado”, sostiene el documento de prórroga subido al Secop II, plataforma de contratación del Estado.



Daniel López, director de la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV), señaló que también ha tenido que ver el hecho de que la Alcaldía no tenga claro el fin del proyecto.

“O si lo tiene, no lo ha sabido comunicar a la comunidad”, expresó. Esto debido a que la obra, en su planificación, ha pasado de ser pensada como un parque ambiental a cargo del Dagma, a ser uno con enfoque turístico en manos de la Secretaría de Turismo, y ahora, a ser clasificado como un proyecto de “mejoramiento integral del hábitat”, bajo la dirección y contratación de la Secretaría de Vivienda.



Un hecho adicional, continuó López, es que la Alcaldía reorientó recursos de proyectos habitacionales VIS y VIP en la ciudad para terminar de pagar las obras.

El tramo II del proyecto, el otro que está en ejecución, tampoco tiene muchos avances. Su plazo se cumple el 31 de mayo y la obra iba al 12,6 % hasta hace un mes.

“Lo raro es que a este proyecto, que es pagado con recursos del empréstito, le habían asignado un cupo de $ 60.300 millones para su construcción, de los que solo se han pagado $9319 millones, casi una sexta parte”, dijo López.



Manifestó que queda la duda del por qué se reorientan más recursos a un proyecto para terminarlo, cuando solo se ha desembolsado una parte del cupo que se había aprobado para el mismo.

Persisten críticas de la comunidad

Ya pasó el momento de las grandes protestas y plantones al proyecto que se hicieron el año pasado, pero la comunidad aún realiza varios cuestionamientos durante la ejecución.



Javier Medina, planificador, docente de la Universidad del Valle y vecino del sector aledaño, manifestó que no se trata solo de los riesgos que esta obra pueda ocasionar, ni de las personas afectadas en la parte alta del monumento, tras haber sido desalojadas, sino que también hay dificultades de planificación.



“Este proyecto se hizo a la carrera, sin suficiente ingeniería de detalle, por eso es que no han terminado, porque hay una brecha muy grande entre lo que se planificó y lo que se está ejecutando. ¿Y cómo sabes que no estaba bien planificado? Primero, porque todos los predios no estaban adquiridos, por eso es que el Concejo salió el año pasado a declarar, a la carrera, ‘veinti-pico' de predios de utilidad pública para poderlos legalizar”, señaló el docente universitario.