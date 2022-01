Crecen cifras del covid en Cali; urge que mayores de 50 se apliquen tercera dosis de vacuna

La mortalidad por Covid-19 en el Valle del Cauca se ha incrementado durante el cuarto pico, aunque no en la misma proporción que los contagios. En los últimos días de diciembre el número de fallecidos diarios en el departamento era de 10 en promedio, cifra que hoy se encuentra por encima de 40 decesos por día.



Pese a que estos indicadores no se comparan con los de picos anteriores, y mucho menos con el tercero, que fue el más grave de todos hasta la fecha, preocupa que paralelo a esta situación haya un lento pero sostenido incremento de la ocupación UCI, que hoy está por encima del 80 % en el Valle del Cauca; hace semana y media apenas si superaba el 60 %.



En Cali la situación no es diferente, puesto que hay una ocupación del 86,9%, con un 42% de carga con pacientes covid.



“Recordemos que a inicios de enero había una ocupación por covid del 12%. Hemos venido aumentando, tenemos capacidad de respuesta, pero con esta alta velocidad de transmisión la probabilidad de tener personas de alto riesgo es mucho más alta”, aseguró Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



La funcionaria reconoció que “tenemos un aumento leve, sobre todo de personas no vacunadas, sin esquemas completos o mayores de 60 años con comorbilidades, que no han accedido al refuerzo”.



Por ejemplo, es alarmante que solo haya una cobertura del 26 % para la tercera dosis en los mayores de 50 años en Cali, pese a que ya cumplieron con el tiempo para aplicársela.



En todo caso, si el cuarto pico se llega a agravar, la secretaria Torres afirmó que “estamos con todas las estrategias de prestación de servicios en salud, que consisten en ampliar las zonas de baja complejidad para atender diferentes tipos de diagnósticos y evitar derivación a media y alta”.



“Tenemos zonas de expansión Covid-19 listas, si no se pueden remitir pacientes a otras instituciones. A través del CRUE distrital, tenemos implementado el desescalamiento, trasladando pacientes de clínicas de alta complejidad a la media y de esta a la baja. Así podemos tener camas disponibles para una respuesta”, agregó la funcionaria, quien aseveró que el 62 % de las víctimas mortales de covid en de los últimos días no habían sido vacunadas.



“Esperamos que a medida que baje la positividad en la población tendremos menos derivación a UCI y paulatinamente menos personas fallecidas. Esperamos que la mortalidad vaya disminuyendo a finales de la próxima semana. Hoy la positividad oscila en un 40 %”, anotó.

Un reciente estudio del Ministerio de Salud sobre la efectividad de las vacunas demostró que los no vacunados tienen entre cuatro a nueve veces más riesgo de fallecer por covid que los que sí están inmunizados.

Para consultar los puntos de vacunación y toma de muestras disponibles en Cali puede dirigirse al Twitter de la Secretaría de Salud: twitter.com/SaludCali

Y también confirma otra evidencia científica encontrada en el exterior: la tasa de mortalidad y de hospitalización son proporcionales a la edad de las personas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por cada 100.000 personas en mayores de 80 años es de 274 para los no vacunados mientras que los que sí están inmunizados es apenas del 51. Otra investigación publicada esta semana, y que realizaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., encontró que la tercera dosis tuvo un 90 % de efectividad para prevenir las hospitalizaciones frente a un 57 % que apenas ofrecía el esquema completo. Estos resultados fueron posibles tras analizar 88.000 hospitalizaciones en 10 estados diferentes entre los meses de diciembre y enero.

Estos datos se reflejan en la experiencia que se vive al interior de los centros médicos de la capital vallecaucana.



“La UCI está casi llena y tenemos una gran carga de pacientes diarios en urgencias, sobre todo de adultos mayores, algunos de 55 años en adelante, con muchas patologías de base. Un buen número de ellos no están vacunados y cuando se les hace el ingreso ya llevan algunos días de síntomas”, explicó Jorge Revelo, emergenciólogo de la Clínica Versalles.



De acuerdo con el médico Revelo, “hay casos de pacientes con más de 80 o 90 años que fallecen por su misma condición clínica, aunque le demos todo el soporte y manejo que podamos. Lo preocupante es que ciertas personas no solo han tomado la decisión de no vacunarse sino también de llegar con la seguridad de no querer ingresar a UCI”.



Revelo agregó que, a diferencia de la atención dadas a las personas vacunadas, a los que no se han aplicado el biológico el impacto es más fuerte en diferentes órganos, por lo que requieren de intervenciones como intubación o cánula de alto flujo.



“Uno también encuentra personas que no son tan mayores, como un señor de 38 años que tenía obesidad y estaba plenamente convencido que no se quería vacunar, o un señor de 49 años quien no creía en el virus o la vacuna pese a los riesgos que implicaba ser diabético”, contó el médico intensivista.

¿Cómo está la vacunación?



Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud en Cali, con corte al 21 de enero, el 73 % de los ciudadanos ya se han aplicado la primera dosis y el 57 % cuenta con el esquema completo.



Las comunas en donde menos población inmunizada son la 1, 4, 12, 20 y 22. Mientras que las que más avance muestran son la 2, 6, 8, 10, 13, 17 y 19.