Crece la preocupación entre los caleños por posible liquidación de Metrocali

Nadie tiene claridad sobre lo que puede pasar con el Sistema de Transporte Masivo MÍO si Metrocali entra en liquidación, posibilidad que aún sigue sobre la mesa.



Hasta anoche esta empresa, que administra el sistema, seguía en negociaciones con Git Masivo, operador al que le adeudan $225.000 millones, para tratar de llegar a un acuerdo de pago. De esta decisión dependerá el futuro de Metrocali, que se encuentra en proceso de reestructuración desde el año 2019.



“La incertidumbre es total, es evidente la desatención del Alcalde estos 3 años y 2 meses del MÍO. No sabemos qué pasará y si podemos seguir operando o no, ya que Ospina ni siquiera nos manifestó que sucederá después de hoy (10 de febrero). Tiene en vilo al sistema y a la ciudad”, comentó Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo (uno de los operadores del MÍO).



También, el directivo de Blanco y Negro Masivo dijo que, de seguir en esta situación -sin el pago de las deudas-, solo tendrían para operar alrededor de 15 días más, ya que el déficit económico sigue creciendo.



Lea además: Cali, una ciudad en zona de alto riesgo: ¿está preparada para un sismo como el de Turquía?



“Ayer sostuvimos una reunión entre los operadores, la Procuraduría, Metrocali y Hacienda, pero no mencionaron en ningún momento el pago de lo adeudado por la operación del 2022 (que ya supera los $ 170.000 millones) para así poder sacar más buses a operar”, dijo Eduardo Bellini.



Además, Diana Rojas, exconcejal de Cali, manifestó que liquidar Metrocali significaría un gran impacto para el sistema de transporte de la ciudad. “Si el ente gestor es liquidado entraría la Superintendencia de Sociedades a asumir el control, lo que implicaría una pérdida de poder de decisión por parte del Municipio. Además, se liquidarían los sistemas de concesión (los cuales tienen una vigencia de 20 años)”, expuso Rojas.



La concejal Tania Fernández resaltó que hasta el momento no se ha presentado un caso en el que se liquide un ente gestor de un Sistema de Transporte Masivo, por lo que no se podría hablar de una experiencia o posibles resultados al respecto.



“Lo que se podría deducir es que el sistema de movilidad de la ciudad colapsaría, ya que el transporte público tradicional, las plataformas digitales y la movilidad ilegal no están preparadas para asumir la necesidad de transporte de cerca de 300.000 usuarios que usan el MÍO”, señaló Fernández.



Lea también: Fin del fenómeno de La Niña en Cali: en junio se fortalecerá la temporada de calor y sequía



Asimismo, el excandidato a la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, comentó que liquidar a Metrocali sería regresar 20 años en el avance en movilidad que ha tenido la ciudad.



“Aumentaría el riesgo de quedarnos sin MÍO, lo que afectaría el día a día del ciudadano de pie. Por ejemplo, a un ciudadano le tocaría madrugar más para ir el trabajo y tal vez coger dos o tres transportes más con tal de llegar a su destino, lo que significaría más plata y tiempo”, recalcó Eder.



Por lo anterior, el político comentó que tener un nuevo ente gestor sería improvisar y haría que los caleños pierdan cada vez más la confianza en el sistema.



Precisamente teniendo en cuenta este panorama, es que la Alcaldía presentó al Concejo de Cali el Proyecto de Acuerdo 180, con el que se busca salvar a Metrocali y apalancar la operación del MÍO con una inversión de $ 1.3 billones.



Le puede interesar: Piden judicializar a ciudadano que le disparó a un ladrón en el centro de Cali



Hasta el momento, este proyecto está en debate en el Cabildo, pero, todo parece indicar que será aprobado en los próximos días, ya que varios concejales han manifestado que sería la única forma de salir de esta crisis.



No obstante, aunque algunas personas manifiestan que liquidar a Metrocali sería un error, hay algunos usuarios que han opinado que sería lo más indicado, teniendo en cuenta los errores de esta entidad.



“Metrocali sin duda debe ser liquidado, es una entidad que tiene muchas deudas, problemas y falta de transparencia. Además, varias veces han hecho cambios y han tomado decisiones que no se entiende, ya que lo que terminan es perjudicando a los ciudadanos que tomamos el sistema”, aseveró Mauricio Venté, vocero de los usuarios del MÍO.



Mientras tanto, las quejas por el mal servicio del MÍO siguen presentándose a diario y la gente reclama que se mejoren las frecuencias y la calidad de este transporte.