Álvaro José Carvajal Vidarte

La Corte Constitucional informó en las últimas horas que declaró inexequibles cuatro artículos del Decreto legislativo 678 de 2020, entre ellos dos que permitían beneficios como el 'Megapapayazo' tributario en Cali.



Se trata de una norma emitida por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por la pandemia de covid-19 en el país, que establece las medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales.



Aunque la corte declaró constitucional el decreto ley, indicó que los artículos 2, 6, 7 y 9 no se ajustan a la Constitución Nacional.



Dos de esos apartados, el 6 y el 7, permitían a las entidades territoriales ofrecer alivios para los contribuyentes. Mientras el primero facilitaban a gobernadores y alcaldes "diferir el pago de tributos, sin intereses de entidades territoriales, hasta 12 cuotas mensuales", el segundo "establecía alternativas para que las entidades territoriales recuperen la cartera para destinar estos recursos a la atención sanitaria".

Declaró inexequible el artículo 2 que facultaba a los gobernadores y alcaldes para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones en materia presupuestal. — Corte Constitucional (@CConstitucional) October 16, 2020

Declaró inexequible el artículo 9 que consideraba el desahorro del FONPET para que las entidades territoriales que hubieren alcanzado una cobertura igual o superior al 80% solicitaran estos recursos para atender la emergencia sanitaria. — Corte Constitucional (@CConstitucional) October 16, 2020

Lo anterior implica que se caen medidas como el 'Megapapayazo' tributario de la Alcaldía de Cali. Al respecto, el director de Hacienda de la ciudad, Fulvio Leonardo Soto, confirmó que los artículos no tendrán vigencia jurídica "y no tendríamos la posibilidad de seguir dándole los descuentos conocidos como el 'Megapapayazo' en Santiago de Cali".



"Lo que se viene ahora es esperar que la Corte notifique este fallo, esta notificación se da a través de la publicación que realiza el alto tribunal. Lo que salió este jueves fue el comunicado, el cual no tiene efectos jurídicos, y hay que esperar la publicación, que hace las veces de notificación", explicó Soto.



El funcionario aclaró entonces que mientras no se haga la publicación, que podría tardar hasta 15 días, los contribuyentes pueden seguir haciendo los pagos con los beneficios del 'Megapapayazo'.

"Invitarlos entonces a que se acerquen a los puntos de atención este viernes, sábado y domingo. Tendremos atención en la sala de atención al contribuyente, en los diferentes CALI de la ciudad, en los puntos de desconcentración de las comunas, en la unidad móvil y en la página www.cali.gov.co", puntualizó.​