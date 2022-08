Corfecali y Secretaría de Cultura responden a polémica por contratos de la Feria de Cali 2021

Corfecali y la Secretaría de Cultura dieron explicaciones frente a la polémica generada alrededor de la Feria de Cali del 2021 por las irregularidades en la contratación.



El gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos

–Corfecali–, Argemiro Cortés, aseguró que desde su organismo no van a ocultar nada. “Estamos interesados en que se conozca toda la verdad porque estamos absolutamente convencidos de que todo se hizo dentro del marco de contratación de Corfecali”.



De igual manera, el Gerente indicó que están dispuestos a comparecer ante los entes de control y resolver las dudas que la ciudadanía tenga. “En estos ocho meses, Corfecali ha entregado toda la información que se le ha pedido y no ha recibido ningún informe ni solicitud para aclarar ningún tema. Estamos prestos a responder a los entes de control, tanto fiscales como políticos, para dar explicación de manera detallada, como siempre lo hemos hecho”.



Asimismo, dirigió un mensaje a los proveedores afirmando que se responderá a cada uno de ellos con sus respectivos pagos, y explicó por qué, a la fecha, no ha sido posible entregarles estos recursos.



“Corfecali no ha podido pagar porque se nos adeuda el 60 % de lo que costó la Feria de Cali. Esto se debe a que la interventoría que hizo la Universidad del Valle está revisando 623 contratos y órdenes de servicio, uno por uno, para autorizar el desembolso. Nos han informado desde la universidad que este lunes, 8 de agosto, nos autorizan el primer pago y el día 23, autorizan el último del 10 % restante”, dijo Cortés.



El gerente de Corfecali enfatizó que esta no es una entidad pública sino mixta, por lo que se rige por el derecho privado. Sin embargo, esto no la exime de responder a la interventoría que pide los soportes de los contratos, los cuales fueron entregados el pasado mes de junio.



Al respecto, el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, mencionó que “esos más de 600 contratos, de los que se habla, ya están siendo revisados por la interventoría, la cual ha hecho un compromiso para que, en la última semana de agosto, se entregue su informe final, que permita desencadenar el pago a los proveedores que aún están pendientes”.



Mayorga aprovechó para decir que, a pesar de que no es su labor, la Secretaría se ha encargado de acompañar a Corfecali en la tarea de reunir la documentación y ha servido de mediador con la interventoría para intentar destrabar el proceso.



Una de las dudas que recaía sobre este procedimiento era el porqué Corfecali no envió los soportes, de los contratos, desde la primera vez que le fueron solicitados, en abril, y esperó hasta mayo, ya con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, para empezar con su recopilación.



Sobre si realmente existen los documentos, el funcionario afirmó que “nosotros tenemos información desde mayo, cuando empezamos a intermediar. Ya eso tendrá que responderlo la interventoría en su informe. Yo confío en que todos los actores hayan puesto lo mejor de su parte para que las cosas se hayan hecho bien”.



Además, el Secretario de Cultura hizo una aclaración con respecto a los comentarios sobre el mal uso del erario público: “Lo que debemos decir es que los recursos de los artistas y de la cultura son sagrados, aquí no se ha perdido un peso. Este dinero reposa en el Departamento de Hacienda y se está a la espera del documento final para autorizar el pago”.



El próximo lunes, la interventoría de la Universidad del Valle entregará un nuevo informe en el que se conocerá si los soportes de los 623 contratos, suscritos por Corfecali y diferentes empresas o proveedores, cuentan con la validez legal para autorizar los pagos.