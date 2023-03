Corfecali no será liquidada pese a la crisis financiera que atraviesa, confirmó su gerente

El gerente de la Corporación de eventos, ferias y espectáculos de Cali, Corfecali, aseguró que a pesar de la crisis financiera que atraviesa la entidad, esta no será liquidada como se especulaba.



“Es preciso indicar que la entidad no se encuentra en proceso de liquidación y que continúa su gestión sorteando cada una de las responsabilidades y explorando todo tipo de herramientas que le posibiliten en este 2023 sanear completamente sus compromisos”, indicó Argemiro Cortés, gerente de Corfecali.



Además, aclaró que ni los retrasos en los pagos de los artistas y proveedores, ni la demora en los desembolsos del sector público o privado hacia Corfecali son causales de un cierre de la entidad, al contrario, “la Corporación se encuentra trabajando desde ya en la realización de eventos de ciudad que le permitan a Cali continuar siendo reconocida en el país como un referente inmediato para la dinamización de la industria cultural”.



De igual manera, dio a conocer que a la fecha, la Administración Distrital ha realizado el desembolso del 90 % de los recursos correspondientes a su aporte en la Feria del 2022, con los cuales se han cancelado los servicios prestados por artistas, comparsas, escuelas de bailarines, entre otros.



La entidad también está expectante a que le realicen el pago por parte del sector privado, aproximadamente $ 1000 millones, por el concepto de comercialización y patrocinio del 2022 que serán destinados a culminar el pago de compromisos adquiridos.



El próximo 30 de marzo se llevará a cabo la Junta Directiva correspondiente al mes, tal como se realiza mensualmente, con el fin de entregar un informe pormenorizado de la inversión y ejecución de los recursos de la Feria de Cali, así como de las gestiones alrededor del cobro de la cartera y la exploración de otras fuentes de financiación que le generen sostenibilidad a la entidad.



En todo el ejercicio tributario, los estados financieros de Corfecali aún no se han presentado a la Junta Directiva y será esta, de cara a la información suministrada, la que tome decisiones con respecto al informe.

Cerca de 350 artistas, entre bailarines y comparsas, que participaron la Feria de Cali 2022 continúan a la espera de que se les paguen por sus servicios prestados.

Inversión Feria de Cali 2022

De acuerdo con Corfecali, la inversión de recursos en la Feria del 2022 fue de $ 21.528.971,718, de los cuales la Administración Distrital aportó $ 13.489.507.561 que corresponden al 63 % del total de la inversión de la Feria, el 37 % restante, es decir, $ 8.039.464.157 fueron gestionados por Corfecali para garantizar nuevos eventos invitando a distintos sectores poblacionales de la ciudad.



Asimismo, detallaron que desde la finalización de la versión 64° de la Feria de Cali 2021 y a la fecha, Corfecali destinó $ 3,225,420,711 de la gestión de sus recursos propios para el pago total de artistas y la mayoría de empresas que prestaron sus servicios: en la actualidad la entidad se encuentra a la espera de ingresos que aún le adeudan de dicho periodo para culminar el proceso de pagos a los proveedores por el orden de $ 1.074.579.289.