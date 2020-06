Coronavirus en Cali: confirman casos positivos entre funcionarios del Dagma

Natalia Moreno Quintero

En la noche de este sábado el alcalde Jorge Iván Ospina dio a conocer la existencia de casos positivos para coronavirus entre funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma.



A través de las redes sociales, el Mandatario expresó que había sido "informado de casos positivos para covid en el Dagma. De inmediato he orientado una cuarentena estricta en la institución. Me da tristeza que los funcionarios no informen y sea documentado por terceros. Espero que todos y todas se mejoren. Lo importante es la vida".



A través de un comunicado emitido por la entidad, se dio a conocer que entre los contagiados se encuentra el director, Carlos Eduardo Calderón.



"A las 10 de la noche recibí una comunicación donde se me informó que la prueba de covid-19 que me fue practicada el día martes 23 de junio como parte de los protocolos de prevención y seguimiento resultó positiva. En el mes de abril, como parte de los protocolos de vigilancia y control me había realizado otra prueba que resultó negativa", se lee en el escrito firmado por Calderón.



De acuerdo con el funcionario, se encuentra bien de salud, no manifiesta síntomas y entró en una cuarentena inmediata.



"Igualmente he dado instrucciones para que en el marco del Plan de acción frente al covid-19 que ejecuta actualmente el Dagma, se apliquen de manera inmediata todos los protocolos necesarios para garantizar la salud y proteger la vida de todos los funcionarios y contratistas. Esto significa entre otras cosas el desarrollo intenso de trabajo en casa y la virtualidad, al igual que la toma de pruebas a todas las personas potencialmente en riesgo", dijo.