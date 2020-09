Confinamiento aumentó el consumo y recibos del servicio de gas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Katherine Arredondo, una caleña que vive en el barrio el Ingenio, asegura que durante la pandemia ha tenido alzas inexplicables en la factura del gas natural, pese a que el consumo de este servicio en su hogar ha sido el mismo.



En mayo de este año el recibo le llegó por $26.698, mientras que el de agosto por $41.618, lo que representó un aumento del 56 % en solo tres meses.



“Además, me he dado cuenta de que los incrementos nos lo han venido haciendo de manera progresiva desde el 2019, ya que a mediados de ese año pagaba con mi esposo $25.000 mensuales en promedio y ahora estamos pagando $40.000, y han habido meses en los que la factura nos ha llegado de $55.000”, explicó la mujer.

La misma situación está atravesando Viviana Gonzáles, habitante del barrio Los Cámbulos, quien asevera que las alzas en el servicio del gas natural en su hogar vienen desde el año pasado. “En el 2019 yo pagaba un promedio de $30.000, pero desde octubre de ese año empecé a tener un incremento progresivo en la tarifa, y ahora estoy pagando $51.000. Con ese valor me llegó la factura del mes pasado”, dijo Gonzáles.

Mi factura aumentó enormemente: pasó de $30.000 a $76.000. ¡Es el colmo! Yo pensaba que iba a economizar usando gas y este se volvió un servicio costoso”,

Jackeline Yusti, usuaria de Facebook.

Ante esta situación, El País realizó un sondeo a través de su página en Facebook, en el que se le preguntó a los caleños si han percibido alzas considerables en la factura del gas domiciliario durante estos meses de pandemia y respecto al año pasado. Se recibieron un total de 76 comentarios en los que el 92 % de los usuarios (70 personas) contestaron afirmativamente.

Es obvio que uno encerrado en casa por meses aumenta el consumo de servicios, pero el valor se ha mantenido. En mi caso está todo bien”, Cristian Vargas, usuario de Facebook.

“Consumo aumentó en los hogares”

​

Óscar Zúñiga, vocal de control de servicios públicos domiciliarios, manifestó que los incrementos en las tarifas de este servicio se deben a la fluctuación del dólar porque “Colombia no produce su propio gas, sino que se lo tiene que comprar a Venezuela”.

Todos los servicios aumentaron descomunalmente, como si durante el encierro cada uno de los colombianos hubiera estado haciendo dinero en casa”,

Myriam Cuéllar, usuaria de Facebook.

“Este detalle hace que el valor del metro del gas tenga esa fluctuación. Entonces, si el dólar sube, sube el gas; y si el dólar baja, también se reduce un poco el costo de este servicio”, señaló Zúñiga.



Asimismo, asegura que el consumo de gas en los hogares subió durante los meses de pandemia del Covid-19.

El gas subió demasiado. Antes pagaba $18.000 al mes y ahora $35.000, y eso que solo somos dos personas. Estoy pensando en volver a comprar la pipa de gas. Me sale más barato”, Esther Sánchez, usuaria de El País en Facebook.

“Antes de la emergencia, la gente hacía el desayuno en sus casas y volvía por la noche a calentar algo de comer. Sin embargo, con la cuarentena las personas prácticamente permanecían casi las 24 horas del día en sus hogares, por lo que cocinaban con más frecuencia”, indicó Zúñiga.



En esto coincide Luis Felipe Orozco, director de experiencia del cliente de Gases de Occidente, la empresa que suministra el servicio de gas domiciliario a todo el Valle del Cauca y al norte del Cauca. Asegura que durante el aislamiento obligatorio hubo un cambio de hábitos en los hogares que ocasionó un incremento en el consumo de gas natural.

El gas aumentó horrible. Lo peor es que hay personas con el mismo consumo, a las que una factura le dobló el valor de la otra. No es justo”, María Tamayo, usuaria de Facebook.

“A nivel nacional, los volúmenes de consumo en el estrato 1 subieron un 20 %; en el estrato 2, un 27 %; y en el estrato 3, el 19 %. Definitivamente, esta situación generó un incremento en la factura”, indicó Orozco, y añadió que actualmente los volúmenes de consumo de este servicio nuevamente están retornando a la normalidad.



También comentó que no solo durante la pandemia, sino en el transcurso del 2020, el servicio del gas natural ha subido de precio por el incremento del dólar, que representa cerca del 80 % del coste de la factura.

Las facturas de gas aumentaron porque durante la cuarentena las personas tuvieron que cocinar más en sus hogares ya que no podían comer en restaurantes”,

Janne Daza, usuaria de Facebook.

“El dólar ha venido subiendo desde comienzo de año. Hemos visto que esta moneda en algunos meses ha subido hasta un 14 % y la tarifa del gas ha subido un 3 %”, precisó Orozco.



Como último punto, manifestó que durante los meses de confinamiento a cerca del 40 % de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 se les otorgó desde el Gobierno unos alivios para pago de las facturas del gas natural.

Mi factura del gas incrementó casi el doble de lo que pagaba a inicio de año. Siempre desarrollamos las mismas actividades e, incluso, no volvimos a utilizar el horno, pero aún sigue llegando caro el servicio”. Javier Ocampo,

usuario de Facebook.

“A las personas que no podían pagar el servicio no se les suspendió el gas, sino que se les hizo un diferimiento sin intereses de las facturas. Para estratos 1 y 2, el diferimiento fue de hasta 36 meses y para los estratos 3 y 4 de hasta 24 meses. Sin embargo, este dinero se debe pagar y lo que hemos observado es que el cobro ya está empezando a aparecer en las facturas, por lo que los usuarios creen que les subió el servicio, pero no es así”, subrayó.



El gas natural subió independiente que hayamos estado seis meses en casa”,

Dari Zúñiga, usuario de El País en Facebook.

Atención al cliente

​

- Si usted tiene alguna duda respecto a su factura del gas, puede escribir al correo inquietudes@gdo.com.co o comunicarse las 24 horas del día al call center para Cali 418 7333 o al 018000528888 en otros municipios.



- También puede desplazarse hasta la oficina de Gases de Occidente ubicada en el Centro Comercial Chipichape, para lo que deberá agendar una cita previa a través de la página web www.gdo.com.co o en teléfono 644 0614.