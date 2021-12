Conductores de Unimetro, operador del MÍO, protestan este lunes por garantías laborales

Desde las primeras horas de este lunes un grupo de conductores del Sistema Masivo de Transporte, afiliados al operador Unimetro, está adelantando una movilización en el norte de la ciudad con el fin de exigir el pago de sus salarios.



Según comentaron algunos funcionarios, quienes se han concentrado en el sector del Túnel de la Avenida Colombia, el motivo de la protesta se debe a que el operador les estaría adeudando no solo varias semanas de pago, sino también prestaciones sociales.



"Somos trabajadores de Unimetro, es la única empresa que no le cumple a sus empleados. Completamos dos meses sin salarios, se retasan en las primas y en todas les prestaciones; ya no aguantamos y estamos aquí reclamando nuestros derechos", dijo uno de los conductores.

Lea además: Un policía asesinado y otro más quedó herido en Villablanca, oriente de Cali



Aunque, hasta ahora, ni Metrocali ni Unimetro se han pronunciado al respecto, otros conductores aseguraron que en el transcurso de la mañana realizarán concentraciones en varias zonas de la ciudad.



Por lo cual, agentes de tránsito acompañan la movilización para evitar que se registren afectaciones a la movilidad de los caleños.



El pasado mes de octubre varios funcionarios ya habían realizado otras movilizaciones denunciando las mismas exigencias.