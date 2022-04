Concejo hace cuestionamientos a la gestión del Dagma

Los concejales de Cali, en un debate de control político, cuestionaron al Dagma (Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente) por la falta de ejecución en política ambiental de la ciudad.



Entre las críticas hechas por el Concejo destacan las relacionadas a la protección de los ríos, el ruido como contaminación ambiental y la disposición indebida de residuos.



La concejal Ana Erazo, quien citó a debate al Dagma, manifestó que esta “es la peor dependencia porque en temas ambientales no ejecuta y no resuelve. Sin la ejecución presupuestal pertinente no es posible cumplir en temas claves como el control a la minería ilegal, además de la poca acción para prevenir la contaminación en ríos”.



Con más de $7000 millones en 2021 para la descontaminación de fuentes hídricas, el Dagma solo llegó al 11% de cumplimiento. Para el 2022 el presupuesto, en este mismo rubro, ascendió a $17.000 millones.

Por su parte, la concejal Alexandra Hernández, presidenta de la Comisión Plan y Tierras, afirmó que no hay cifras que indiquen sobre el recaudo por las infracciones que cometen los caleños. “El Dagma debe hacer que la autoridad se sienta”, dijo.



La concejal manifestó que la ciudad pasó de tener 153 puntos de botaderos ilegales de escombros en el año 2015 a tener más de 200 en 2020. Además, añadió que en época de pandemia “fue el Dagma la entidad que no recortó su presupuesto y, por el contrario, se le aumentó, pero no se ven los resultados”.



Ante los numerosos cuestionamientos, Francy Restrepo Aparicio, directora del Departamento para la Gestión del Medio Ambiente, indicó que su organismo viene trabajando según sus competencias y que solo le hace falta hacer más ruido en su gestión para hacerse notar.