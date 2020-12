Concejo debate proyecto de vigencias futuras por más de $93 mil millones

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde el Concejo de Cali se debate el Proyecto de Acuerdo 046 el cual busca autorizar al Alcalde vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos y excepcionales del año 2021 por más de $93.000 millones.



Estas vigencias futuras serían para empezar a desarrollar proyectos que están dentro del Plan de Desarrollo como el modelo de Ciudad Inteligente, el bulevar de San Antonio, mejorar el entorno de la galería Alameda, la implementación del PAE y la descontaminación de fuentes hídricas.



Según explicó la concejal Ana Erazo, una de las ponentes, este proyecto de acuerdo “no tiene nada más que la intencionalidad de poder dejar desde este 2020, ya que estamos a menos de 15 días de finalizar el año, los estudios de todo lo que tiene que ver con los trámites burocráticos para que se inicie ejecución el 1 de enero (del 2021)”.

Asimismo, la cabildante, comentó: “como todavía estamos en este año se necesita empezar a ejecutar desde el 2020 los presupuestos del 2021, lo que se está pidiendo en este proyecto de acuerdo es que se adelante, que se puedan ejecutar los presupuestos del próximo año”.



Sin embargo, el concejal Juan Martín Bravo manifestó que no cree que el proceso de ejecución de los proyectos puedan dar inicio este año. “En este proyecto de acuerdo no veo cómo la Administración pueda realizar un proceso contractual en lo que queda de esta vigencia, y mucho menos cómo va a ejecutar, como mínimo, el 15 % del presupuesto de esta vigencia; esto lo digo porque quedan menos de 15 días para que se acabe el año y vamos a correr entonces en ejecución, los tiempos no me dan”, aseveró.

Así será la inversión

Son varios los proyectos en los que se piden vigencias futuras que suman $93.970 millones.



Para vigencias futuras excepcionales, en el Dagma, con el proyecto de la descontaminación del Río Cauca, se solicitan $19.837 millones; en Educación para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE, (suministro de complemento alimentario y almuerzo jornada única) se requieren $63.798 millones.

En cuanto a las vigencias futuras ordinarias serán invertidas en diferentes proyectos: Cali Ciudad Inteligente, a cargo del Departamento de Datic, tendrá $1650 millones; para el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional DADII, dos vigencias en ejecución de contratos por $1338 millones; para estudios del Bulevar San Antonio, $2697 millones, y para la estructuración de entorno Plaza de Mercado Alameda será $4650 millones.

El concejal Juan Martín Bravo, pidió que se certifique cuáles es el estado de los proyectos que se han presentado para vigencias futuras y “si alguno tiene financiación por parte del Gobierno Nacional”.

En este sentido, según explicó el director de Planeación Municipal, Roy Barreras, de aprobarse las vigencias futuras, la dependencia adelantará estudios de prefactibilidad del bulevar de San Antonio. “Este proyecto requiere una estructuración técnica, legal y financiera, vamos adelantar el estudio arqueológico, de redes, predimensionamiento arquitectónico, de movilidad, ambiental, patrimonial, todo lo que son determinantes previos para poder iniciar una etapa de diseño”.



Y añadió: “La idea es iniciar esa tarea inmediatamente porque queremos aprovechar el mayor tiempo posible del 2021 para ejecución de los proyectos. No quisiéramos que el 2021 en su ejecución presupuestal inicie en febrero, marzo o abril y que nos pasemos el próximo año haciendo prefactibilidad, luego el 2022 haciendo factibilidad y entonces iniciemos obras del bulevar de San Antonio solo a final del Gobierno; queremos que las obras se hagan rápidamente”.



Entretanto, comentó que para poder iniciar la renovación de la galería Alameda -proyecto fue presentado en el DNP-, “necesitamos renovar el entorno; hacer un proyecto emblemático como la Galería Alameda sin arreglar el espacio público circundante, sin hacer la conexión peatonal hasta el parque Alameda, sería un error, entonces vamos a adelantar y avanzar en esta tarea”.



Al respecto, el concejal Milton Castrillón, dijo que todos los proyectos que piden vigencias futuras son necesarios en Cali, “estamos de acuerdo, pero antes de aprobarlos tenemos que ver si cumplen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras; estamos contra el tiempo, tocará que el Alcalde nos convoque a extras hasta el 31 de diciembre”.



De igual forma, el cabildante señaló que aún se tienen algunas dudas de los proyectos, por ejemplo: “Frente a los desayunos escolares, la pregunta que tenemos es ¿se va volver a la presencialidad o se va a seguir virtual? Si es así, se tiene que garantizar que los desayunos le lleguen a los niños y de qué manera va llegar dentro del aislamiento; en el caso del Edificio Ciudad Inteligente, es importante para Cali pero también tenemos que mirar que sea un proyecto concreto”, aseveró Castrillón.



Hoy continúa el debate en la comisión de presupuesto del Concejo , una vez cerrado el estudio, el próximo lunes se llevaría a primer debate.

¿Por qué vigencias futuras?

El Alcalde solicitó vigencias futuras “porque necesitan aterrizar de manera rápida los proyectos de inversión”, dijo la concejal Ana Erazo.



”Lo que busca es adelantarse en los trámites legales que tienen que hacerse para ejecutar un proyecto”, añadió el cabildante Milton Castrillón.