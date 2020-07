¿Cómo va el contagio de covid-19 en los barrios de Cali?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Si bien es cierto que Calimío Desepaz, Antonio Nariño y Meléndez, en el oriente y sur de Cali, son los barrios con más pacientes activos de Covid-19 en la ciudad, la pandemia ya no puede entenderse por focos, pues ahora está diseminada en la mayoría del casco urbano, así sea en proporciones pequeñas.



Al menos así lo interpreta Lyda Osorio, epidemióloga contratada por el Municipio de Cali para vigilar el comportamiento del coronavirus. “Hay mayor transmisión en el centro-oriente y nororiente de Cali, sobre todo en las comunas 11 y 10, así como en las 5 y 6, respectivamente. Sin embargo, el mensaje de valor es que ya hay una transmisión comunitaria generalizada”, advirtió Osorio.



Por ejemplo, un barrio como Santa Elena, considerado tan solo hace un mes el más crítico de Cali, ya está por fuera de los 10 sectores más afectados . Lo mismo Villanueva hace tres o dos semanas a raíz del brote ocurrido en la cárcel, pero con un panorama mucho más alentador al día de hoy.

Es decir, el coronavirus, una vez ha provocado un fuerte impacto en un sector, ‘busca’ otros menos afectados. Por eso es que en las primeras semanas de la pandemia, durante marzo, abril y mayo, se tenía muy claro qué sectores intervenir, pero ahora -tras la reapertura económica- la transmisión es más abierta y, en consecuencia, la tarea de búsqueda de casos positivos, más ardua.



De hecho, la epidemióloga señaló que el impacto del covid en las comunas del centro, como la 3 y parte de la 19, ya están empezando a colarse en el oeste, sobre todo en la Comuna 2, que comprende barrios como Granada, Versalles, La Flora, Centenario, Prados del Norte, Juanambú, entre otros.



Ahora bien, el único indicador no es el número de casos por comuna o si quiera por barrio (ver gráfico), pues también se encuentra la incidencia y letalidad del virus. Por ejemplo, si uno se concentra en este último, descubre que en las comunas 11, 13 y 16, de la cantidad total de personas que contraen el virus, entre el 4,5 y 5,4 % pierde la vida.



“Eso se explica más que todo en el hecho de que ciertos barrios cuentan con una población de riesgo mayor. Por ejemplo, adultos mayores o pacientes con comorbilidades, pero es evidente que también se requiere una importante incidencia del covid para que llegue a esas personas”, anotó Osorio.



Además, agregó: “Dada la apertura de más negocios en Cali, los contagios se están concentrando con más ahínco en el sector laboral. Así nos pasó con un señor de 51 años que, si bien hacía teletrabajo, vivía con otras tres personas que laboraban en la calle y lo contagiaron. El paciente se agravó a tal punto que falleció”.



Frente a esta situación, el alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que no descarta la opción de aplicar una cuarentena “temporal y estricta” en algunos espacios laborales y zonas comerciales de Cali.



“Si enviamos a cuarentena estricta a todos los ciudadanos (en donde tenemos más casos de covid-19 ), pero no realizamos individualización e identificación del infectado, pues seguramente se contagiará toda la familia”, afirmó el Mandatario.

Es por eso que en estos sectores se aplicarían estrategias recientes como la de microterritorios, que consiste en la búsqueda de casos positivos vivienda por vivienda en zonas muy afectadas por la pandemia, pero también la llegada de hospitales móviles para que se tomen muestras PCR y se adelanten labores educativas sobre el Covid-19. En cualquier caso, todavía no se ha confirmado cómo funcionaría este modelo ni cuáles sería sus horarios en caso de tenerlos.

Sobre Día sin IVA

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró su llamado a la Presidencia de la República para que postergue el próximo Día sin Iva de este domingo 19 de julio.

No es el momento para realizarlo; estamos en un gran incendio y mal haría uno provocando la atención del público con una jornada de este tipo”, manifestó el Mandatario.