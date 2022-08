Comenzará piloto para ampliar horario de la rumba en Cali; ¿En qué consistirá?

Después de varios meses de socialización, la Alcaldía tiene listo el plan piloto para ampliar el horario de la rumba en la ciudad de Cali.



Hoy en día los establecimientos nocturnos permanecen abiertos hasta las 3:00 a.m. y muchos de estos han venido solicitando la ampliación hasta las 5 de la madrugada.



Esta propuesta se presentará el próximo 25 de agosto y la idea es que en los siguientes días empiece la implementación del plan piloto.



“Por diferentes situaciones de orden público no pudimos lanzar la estrategia antes, pero ya todo está listo, hemos hablado con las autoridades, con el gremio de establecimientos nocturnos y esperamos poder lanzarlo la próxima semana”, dijo el secretario (e) de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.



Un vez esta entidad dé a conocer la información, los establecimientos nocturnos interesados podrán realizar la solicitud del ‘Sello Calidoso’, que se requiere para poder funcionar hasta las 5 de la madrugada. Esta solicitud será evaluada y se determinará quiénes tendrán el beneficio. No obstante, desde esta dependencia ya se tiene un preliminar de cuántos negocios serían los elegidos para ampliar el horario.



“En Cali existen unos 1800 establecimientos nocturnos registrados en Cámara y Comercio, cuya actividad es la venta y el consumo de licor, pero nosotros consideramos que si acaso el 5 % de ellos cumplen con los estándares de calidad para poder tener extensión de horario”, agregó Dranguet.



El funcionario comentó que una vez inicie la prolongación del horario se estarán evaluando los resultados para así, posteriormente, tomar decisiones definitivas.



“Lo vamos a lanzar por decreto en la vigencia 2022, pero, si de verdad transforma la rumba en Cali, pensamos el próximo año radicar un proyecto de acuerdo que implemente la estrategia de ‘Sello Calidoso’ hacia futuro”, puntualizó el Secretario.



Algunos de los requisitos para acceder al ‘Sello Calidoso’ son: pertenecer a un frente de seguridad, tener circuito cerrado de vigilancia, ofrecer servicio de transporte a los usuarios alicorados, tener pólizas de seguros que protejan la integridad de sus clientes y contratar semanalmente presentaciones culturales locales.



Frente a este anuncio el presidente de Asobares Valle, Manuel Pineda, resaltó que es una noticia que venían esperando desde hace mucho tiempo, debido a que han sido un sector muy golpeado por el paro nacional, la pandemia y otras restricciones.



“Ahora estamos en una etapa de recuperación económica y esta ampliación de horario va a fomentar más el comercio, asimismo esperamos generar alrededor de 450 o 500 empleos entre el conjunto de establecimientos que van a tener este sello de calidad, para así mostrar al mundo que tenemos responsabilidad social y empresarial”, dijo Pineda.



Además, el dirigente gremial contó que hasta el momento serían alrededor de 90 establecimientos nocturnos los que podrían funcionar hasta las 5:00 a.m., pero que esperan que esto motive a los demás y así poder lograr que a finales del 2022 que esa cifra suba al 10 % del total de negocios del sector.

Posibles efectos

La posibilidad de ampliar el horario de rumba en la ciudad genera algunas dudas entre los ciudadanos, tanto en términos de seguridad como de accidentalidad.



Para el experto en movilidad Darío Hidalgo ampliar el horario de rumba en Cali podría influir en el aumento de siniestralidad vial, teniendo en cuenta que a esas horas de la madrugada las personas conducen a más velocidad y se podría tener más ciudadanos manejando alicorados.



“El consumo de alcohol reduce sustancialmente la capacidad de reacción, el campo visual y hace que algunas personas tengan conductas temerarias. En ese sentido, conducir en estado de embriaguez genera una probabilidad del 50 % de que las personas sufran un incidente vial”, explicó Hidalgo.



De hecho, según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, con corte al 14 de agosto de 2022, se han presentado 173 muertes por siniestros viales y el domingo ha sido el día con más reportes (33 casos), los cuales se registran mayoritariamente entre las 6:00 p.m. y las 5:59 de la madrugada.



Por eso, Hidalgo indicó que la Secretaría de Movilidad debe demostrar que “podrán tener control mediante el aumento de operativos en la madrugada, en los sectores de rumba, para así evitar que se conduzca en estado de embriaguez y a altas velocidades”.



Por otra parte, algunos ciudadanos han expresado que la situación de seguridad en la ciudad no es la mejor, algo que se debe garantizar para disfrutar de mayores espacios de rumba.



“Me da tristeza que desde la institucionalidad quieran fomentar que Cali sea la ciudad de la rumba. Yo entiendo que eso genera empleo, pero creo que hay otras prioridades. Si bien nos anuncian que los homicidios han disminuido hay que tener en cuenta que los hurtos a personas siguen creciendo cada día”, recalcó el concejal Roberto Rodríguez.



Por lo tanto, el cabildante recomendó a la Alcaldía que se generen estrategias para “brindarles seguridad a propios y extranjeros, porque creo que estamos muy prematuros para este tipo de propuestas”.

Más requisitos para el ‘Sello Calidoso’