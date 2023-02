“Colombia ya no tiene dónde disponer las basuras”: Superintendente de Servicios Públicos

La metodología para el tratamiento de las basuras en Cali y en todo el territorio nacional debe modificarse. Este fue el anuncio realizado por el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, tras la crisis de residuos que afronta el país debido a que los rellenos sanitarios ya no dan abasto.



“El modelo de recolección de residuos hay que reformarlo, los rellenos sanitarios ya no son operativos. Además, las personas ya no quieren que les depositen las basuras en sus cercanías porque también afecta la salud”, indicó



Además, comentó que el presidente Petro “dentro de muy poco va a dictar unas medidas para establecer en el país ‘basuras cero’, de tal manera que exista el reciclaje para la reutilización de materiales y que haya economía circular, así como se ha aplicado en otros países para favorecer al medio ambiente”.



Sobre las dudas que tienen algunas personas de las posibles crisis de basura que se pueden desencadenar como sucedió en Bogotá cuando Petro era alcalde, Quiroga dijo que hay que mejorar la metodología para no cometer los errores del pasado y para que se estructure correctamente.



De esta manera, el Superintendente de Servicios Públicos explicó que se espera que muy pronto se expidan las normas para que en todos los municipios se empiece a implementar las basuras cero “que tiene que ir acompañado de una pedagogía para que las personas aprendan la cultura del reciclaje y su clasificación”.