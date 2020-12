Clínicas estéticas de Cali donaron 1.300 dosis de sedantes, necesarios para atención en UCI

Jhon Edward Montenegro Jimenez

1.300 dosis de sedantes, requeridos para atender pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos, fueron donados por clínicas estéticas de Cali.



Las autoridades sanitarias agradecieron la entrega, pues al menos 105 camas UCI no están disponibles en el Valle del Cauca, según cifras de la Secretaría de Salud Departamental, por el desabastecimiento de dichos medicamentos.



Tras la donación de los sedantes, algunas UCI serían habilitadas.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró que está situación es temporal y prevé que la próxima semana empiecen a llegar los insumos para la atención en las UCI.



Lea también: Ivermectina para covid-19: estudio en Cali no dejó resultados alentadores



Debido a la falta de los sedantes y relajantes, se activaron traslados de pacientes a otras ciudades como Armenia y Manizales y el departamento del Cauca, señaló la funcionaria.



"Nos hemos encontrado con alguna resistencia de familiares que no permiten los traslados por temor a que no sean atendidos con calidad y oportunidad, pero debemos tener en cuenta que el criterio médico es suficiente para que se dé", añadió.



La ocupación de camas UCI está en 87 % para pacientes covid-19 y en 90,5 % para todas las patologías.



La funcionaria instó a la ciudadanía a celebrar con mesura, y acatando las medidas de bioseguridad, en el fin de año: "Sin aglomeraciones, usando el tapabocas, controlando la ingesta de licor, sin quemar pólvora, con el fin de evitar las consultas en urgencias o en UCI", concluyó.